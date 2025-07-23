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Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2025 16:34
 ~ Son Güncelleme: 23 Temmuz 2025 16:40
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24 TEMMUZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ

Utku Çakırözer: AKP iktidarında basında istibdat dönemi bitmiyor

CHP Eskişehir Milletvekili ve gazeteci kökenli siyasetçi Utku Çakırözer, son beş yılda gazetecilerin 3 bin 252 davada yargılandığını, 405 kez gözaltına alındığını ve 140 kez tutuklandığını belirterek, “Basın özgür olmadan demokrasi gelmez” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Utku Çakırözer: AKP iktidarında basında istibdat dönemi bitmiyor

Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskılar 2025 yılında da hız kesmeden sürüyor. 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü bu yıl da gözaltılar, tutuklamalar ve sansür gölgesinde karşılandı.

CHP’li Çakırözer, her ay düzenli olarak hazırladığı basın özgürlüğü raporlarına dayanarak yaptığı değerlendirmede, AKP iktidarının gazetecilere yönelik baskıyı sistematik hale getirdiğini söyledi. Türkiye’de basının geldiği noktayı “vahim” olarak nitelendiren Çakırözer, şu ifadeleri kullandı:

“Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller her geçen gün artıyor. Gazeteciler yalnızca haberleri ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle tehdit ediliyor, soruşturuluyor, hapse atılıyor.

AKP iktidarında, 2020’den 2025’in ilk yedi ayına kadar olan süreçte gazeteciler 3 bin 252 kez hakim karşısına çıktı. 405 gazeteci gözaltına alındı, 140’ı tutuklandı.

TELE 1, Halk TV, KRT, Sözcü TV, Now TV gibi gerçekleri halka ulaştırmaya çalışan televizyon kanallarına ise toplamda 329 yaptırım uygulandı.

Halkın haber alma hakkı yok sayıldı. Türkiye, 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 159. sıraya geriledi. Gazetecilerin özgürce çalışamadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez.”

Ev hapsi, yurt dışı yasağı, düzenli imza yükümlülüğü...

Çakırözer, “Demokrasi halkın haber alma hakkı olmadan yaşayamaz” diyerek tüm baskılara rağmen gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyen gazetecilere destek çağrısında bulundu.

“AKP, bu 24 Temmuz’da da topluma istibdat dönemi yaşatmaya devam ediyor. Gazeteciler, yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle iktidar temsilcileri tarafından hedef gösteriliyor, tehdit ediliyor.

Toplumsal olayları izlemeleri güvenlik güçleri tarafından engelleniyor. 1 Mayıs, Gezi Direnişi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü gibi her toplumsal olayda basın mensupları engelleniyor.

Pandemi, deprem, yangın gibi afetlerde bile haber yapmaları sınırlandırılıyor. En son, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda gazetecilerin haber yapması engellendi, bazıları gözaltına alındı, hapisle cezalandırıldı.

Ev hapsi, yurt dışı yasağı, düzenli imza yükümlülüğü gibi kısıtlamalarla basın özgürlüğü fiilen ortadan kaldırılıyor.”

"Halkın haber alma hakkı için mücadele eden gazeteciler var"

Çakırözer, sansürün geldiği boyuta da dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Ekranlarda halkın adalet ve özgürlük taleplerini yansıtan yayınlar nedeniyle televizyon kanalları cezalandırılıyor, karartılıyor.

Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren on binlerce habere erişim engeli getiriliyor.

Gazetecilerin, siyasetçilerin, sanatçıların sosyal medya hesaplarına erişim sınırlandırılıyor.

Ancak tüm bu karanlık tabloya rağmen, halkın haber alma hakkı için mücadele eden, gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyen gazetecilere selam olsun!”

İktidarın gözcülüğünde gazeteciye görülmemiş baskı
BİA MEDYA GÖZLEM / NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2025
İktidarın gözcülüğünde gazeteciye görülmemiş baskı
23 Temmuz 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü
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