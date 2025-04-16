Usulsüzlük haberi kamu güvenliği sorunu sayıldı

Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilince AKP dönemindeki ihale süreçlerini durdurdu. 2019 öncesinden belediyeden asfalt işlerini alan Metin Güneş'in sahibi olduğu Met-Gün İnşaat Temmuz 2020’de alacaklarını tahsil etmek için harekete geçti.

Şirket ihtiyati haciz kararı aldırarak, belediyenin metro yapmak yurt dışından bulduğu ve haczi kabil olmayan 565 milyon TL'lik krediye el koydurttu.

Met-Gün İnşaat haberin yayılmasının ardından "kişilik haklarının zedelendiği" gerekçesiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinden erişim engeli kararı çıkarttı.

İnternet haber siteleri karara uyarak haberlerini kaldırdı. Erişim engelini duyurmak için yapılan haberlere de itiraz eden Metin Güneş yeniden erişim engeli kararı aldı. Anayasa Mahkemesi'nin "kişilik hakları" ile ilgili düzenlemeyi iptal etmesinin ardından ise Metin Güneş bir kez daha hakkındaki haberler ile ilgili mahkemeden içerik çıkartma kararı aldı. BTK tarafından iletilen kararda "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi uyarınca aşağıda URL adresi belirtilen yayın hakkında içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilmiştir." deniliyor.

Karara dayanak yapılan madde kamu güvenliğini etkileyen durumları düzenliyor.

"MADDE 8/A- (Ek: 27/3/2015-6639/29 md.)

(1) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir. "

Kararı yorumlayan hukukçu Yaman Akdeniz "Kişilik hakları ihlali ile ilgili hüküm iptal edildikten sonra, çözüm "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması". Bir başka deyişle, @baristerkoglu 'nun yazısı ve Met-Gün inşaat ile ilgili diğer haberler milli güvenliği ve kamu düzenini korumak için sansürlenmiş oldu." paylaşımı yaptı.

(Mİ)