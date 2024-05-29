Ustalar, kalıpçılar, dökümcülerle İstanbul'un Hanları

Son yirmi yılda hızlanan kentsel dönüşüm ile ilgili fotoğraf ve belgesel film projeleriyle tanınan Timurtaş Onan’ın, “İstanbul’un Hanları” kitabı çıktı.

Onan’ın “Tarihi Yarımada ve Sirkeci hanları ile sakinlerine adadığı” kitaptaki fotoğraflar Tarihi Yarımada’da Kapalıçarşı etrafından başlayarak Mercan ve Çakmakçılar Yokuşu ile Mahmutpaşa’ya, Eminönü’nde Rüstem Paşa Camii Külliyesi’ne ve Haliç’in öte yakasındaki Karaköy’de Perşembe Pazarı’na kadar uzanıyor.

Timurtaş Onan’ın İstanbul Antolojisi’nin diğer ciltleri gibi “İstanbul’un Hanları” da tamamı siyah beyaz 308 kareden oluşuyor.

10 yıla yayılan bir çalışmanın eseri olan “İstanbul’un Hanları”, İstanbul Antolojisi"nin de son halkası niteliğinde.

Timurtaş Onan İstanbul tutkusunu şu sözlerle ifade ediyor:

“Sokaklarda zaman zaman bir müzik sesi gelir kulağıma, bir film sahnesi, bir şiirden ya da romandan bir iki satır. Fotoğraflarımdaki kişileri bazen bir roman veya film karakteriyle özdeşleştiririm. Bazen arka sokakta bir kahvede fotoğraf çekmeden anı yaşamayı severim.”



Altın ve gümüş üzerine çalışan ustalar, kalıpçılar, dökümcüler, sıvamacılar, sadekarlar, kakmacılar ve mıhlayıcılardan oluşan bir ekosisteme ev sahipliği yapan ve Onan'ın fotoğrafladığı hanlar şöyle: Büyük Valide Han, Büyük Yeni Han, Abud Efendi Han, Çuhacı Han, Kalcılar Han, Büyük Yıldız Han, Yaldızlı Han, Ali Paşa Hanı, Balkapanı Han bulunuyor.

Timurtaş Onan hakkında

İstanbul’da doğdu. Fotoğraf çalışmalarına 1980 yılında başladı. Belgesel filmler çekti. İstanbul üzerine yaptığı özgün projelerle tanınıyor. Eserleri, yurtiçinde ve yurtdışında kamuya ait ve özel birçok koleksiyona dahil edildi. Fotoğraf atölyeleri yapıyor ve sergilerin küratörlüğünü üstleniyor.

İstanbul Antolojisi

2024 İstanbul’un Hanları

2022 İstanbul Zamansız

2020 İstanbul Bir Garip Şehir

2018 İstanbul Her Şeye Rağmen

Kitaplar

2010 Tarihi Yarımada/Yansımalar

2009 İstanbul Blues

2006 Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi No: 30

2005 Beyoğlu Geceleri

Filmografi

2014 Geziyi Hatırlamak

2010 Tarihi Yarımada/Yansımalar

2010 Kramp

2009 Hayali Tacettin Diker

2008 Tarlabaşı’nda Neler Oluyor?

2007 Sokak Çocukları

(AÖ)



