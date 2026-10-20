Üsküdar’ın yeni başkanvekili Boydak Holding ve Kız Kulesi’nden tanıdık

*Sarıoğlu daha önce TMSF tarafından kayyum atanan Boydak Holding'in yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. Ayrıca, Kız Kulesi'nin restorasyon çalışması, Sarıoğlu ve akrabası Muhammed Fatih Sarıoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu Iras Yapı şirketi tarafından üstlenildi.

*Üsküdar Belediyesi'nde Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından üçüncü kez başkanvekilliği seçimi yapıldı ve Cumhur İttifakı'nın tek adayı AKP'li Muhammed Emin Sarıoğlu göreve getirildi. 2016'da AKP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete başlayan Sarıoğlu, 2018-2023 arasında AKP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı ve 2024 yerel seçimlerinde belediye meclisi üyesi seçildi.

Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi’nde üçüncü kez başkanvekilliği seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı’nın tek adayı AKP’li Muhammed Emin Sarıoğlu başkanvekili seçildi. Sarıoğlu, daha önce TMSF’nin kayyum atadığı Boydak Holding’in yönetim kurulu üyeliğine getirilmiş, kurucuları arasında yer aldığı şirket ise Kız Kulesi’nin restorasyonunu üstlenmişti.

Üsküdar Belediyesi’nde, Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği için üçüncü kez seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, belediyenin yeni başkanvekili oldu.

AKP’deki siyasi kariyerine 2016’da Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Sarıoğlu, 2018-2023 yılları arasında AKP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Sarıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde ise Üsküdar Belediye Meclisi üyesi seçildi.

Boydak Holding’in yönetim kuruluna getirildi

Sarıoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Boydak Holding’in yönetim kurulu üyeliğine de getirildi.

Bellona, Mondi, Deco, İstikbal, Boydak Enerji, Muradiye Elektrik Üretim A.Ş., Erciyes Çelik Halat, Boyçelik ve Boyteks’in de aralarında bulunduğu 30’dan fazla şirketi bünyesinde barındıran Boydak Holding, FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF’nin yönetimine geçmişti.

Kız Kulesi’nin restorasyonunu kurucusu olduğu şirket üstlendi

Sarıoğlu’nun adı, Kız Kulesi’nin restorasyonuyla ilgili tartışmalarda da gündeme geldi. Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmasını, AKP’li Muhammed Emin Sarıoğlu ile akrabası Muhammed Fatih Sarıoğlu’nun kurucuları arasında bulunduğu Iras Yapı adlı şirket üstlendi.

(EMK)