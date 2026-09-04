Üsküdar’da yarın yapılacak Başkanvekili seçimi arifesinde dört CHP’li AKP’ye geçti

Üsküdar Belediye Meclisinin dört CHP'li üyesi 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak başkanvekilliği seçimine iki gün kala AKP'ye geçti. Üyeler adına konuşan Tahsin Usta, kararın herhangi bir baskı, tehdit veya pazarlık olmadan alındığını belirtti. Transferle birlikte meclisteki dağılım 27-17'den 23-21'e değişti. Daha önce Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmiş, ancak AKP yargıya taşımış ve mahkeme seçimin yürütmesini durdurmuştu. Bu süreçte iki CHP'li üye istifa ettirilmiş, iki belediye başkan yardımcısı gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki iki CHP'li üye serbest bırakılmazsa cumartesi günkü seçimde meclis 21-21 eşitliğe gelebilir ve başkanvekilliği kurayla belirlenebilir. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan iradeyle mevcut meclis kompozisyonu arasındaki bağ koptuğundan, sürecin meşruiyeti tartışma konusu olacak.

Üsküdar Belediye Meclisinin CHP’li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı.

ANKA ve AA'nın haberine göre, dört üyeye AKP rozetleri, 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak belediye başkanvekilliği seçimine iki gün kala AKP Üsküdar İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle takıldı.

Tehdit, baskı, pazarlık yokmuş

Dört üye adına konuşan Tahsin Usta, kararın herhangi bir baskı, tehdit veya pazarlık sonucunda alınmadığını özellikle vurguladı.

Usta, “Hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık” dedi; AKP’ye geçişlerinin amacını “Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek” olarak açıkladı.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise dört üyeye “bu cesareti gösterdikleri” için teşekkür etti. Özdemir'in konuşmasındaki bir başka ifade, transferlerin iki gün sonraki seçim bakımından taşıdığı önemi de ortaya koydu: “İnşallah meclisteki seçimden sonra ilçemize hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız.”

27-17’den 23-21’e

Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin toplam 17 meclis üyesi vardı. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

İlk turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy aldı. İkinci turda da Çetinkaya 26 oyda kaldı.

Üçüncü turda ise tablo beklenmedik bir biçimde değişti: Çetinkaya’nın oyu 21’e düştü, Gültekin’in oyu 18’e çıktı, 5 oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldı; 4 oy geçersiz sayıldı ve Çetinkaya belediye başkanvekili seçildi.

Ancak AKP sonucu yargıya taşıdı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 25 Ağustos’ta seçime ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu. Üsküdar Belediyesi'nin itirazı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2 Eylül’de reddedilince seçimin yenilenmesinin önü açıldı.

Önce iki istifa, ardından gözaltılar

Bu sırada ilk seçimde ortaya çıkan oy hareketleri CHP içinde de krize yol açtı.

Yeni Parti Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Balyalı, üçüncü turda AKP adayına oy verdiği belirlenen iki CHP’li meclis üyesinin partilerinden istifa ettirildiğini açıkladı. Balyalı’nın aktardığı bu bilgi, söz konusu 2 oyun neden üçüncü turda AKP adayının 17 kişilik Cumhur İttifakı grubunun üzerine çıkarak 18’e ulaştığını da açıklıyor.

Oy kullanacak 2 meclis üyesi gözaltına alındı; Valilik "Üsküdar Belediye Meclisi toplansın, Başkanvekili seçsin" dedi

Mahkeme kararının ardından yeni seçim takvimi belirlenirken bu kez Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma devreye girdi.

2 Eylül’de dört belediye yöneticisi ve meclis üyesi ifadeye çağrıldı; Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, yeni seçimin tarihini ilk iki meclis üyesinin gözaltına alınmasından birkaç saat sonra açıkladı: Üsküdar Belediye Meclisi 5 Eylül Cumartesi saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Balyalı bu sıralamaya dikkat çekerek seçim sürecinin yargı, idare ve emniyet işlemleriyle birlikte ilerlediğini savunmuş ve “Türkiye’de yargı bağımsız filan değil, aksine sonuna kadar siyasidir” demişti.

Şimdi fark 2 üyeye indi

Son dört transferle birlikte Üsküdar Belediye Meclisinde CHP’nin 23, Cumhur İttifakı’nın ise 21 üyesi bulunuyor.

Ancak kâğıt üzerindeki 23-21 dağılımı, cumartesi günkü fiili tabloyu yansıtmayabilir. Gözaltındaki 2 CHP’li üye serbest bırakılıp seçime katılamazsa CHP’nin salonda kullanabileceği oy sayısı 21'e düşebilir. Cumhur İttifakı’nın 21 üyesinin tamamının katılması halinde ise iktidar bloku, 5 Ağustos’ta 27-17 geriden başladığı Üsküdar Belediye Meclisi'nde, bir ay sonra yapılacak yeni başkanvekilliği seçimine 21-21 eşitlikle girebilir. Bu hesap, elbette gözaltındaki üyelerin 5 Eylül’e kadar serbest bırakılmaması ve diğer üyelerin tamamının toplantıya katılması varsayımlarına dayanıyor.

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5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre başkanvekili gizli oyla seçiliyor. İlk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekiyor. Bunlar sağlanamazsa dördüncü tura geçiliyor ve en çok oy alan aday seçiliyor. Dördüncü turda oylar eşitse kura çekiliyor.

Mevcut tabloya göre, 2 gözaltı sürer ve gerçekten salonda 21 CHP – 21 Cumhur İttifakı mensubu Belediye Meclisi üyesi kalır ve taraflar disiplinli bir biçimde blok oy kullanırlarsa süreç şuraya varır:

İlk iki turda kimse gerekli üçte iki çoğunluğa ulaşamaz. Üçüncü turda da üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacağından, 21 oyun yeterli olup olmadığı Üsküdar Meclisi'nin hukuken esas alınacak üye tam sayısına bağlı; bu, hukuksal bir mütalaa gerektiren kritik bir mesele. O da sağlanamazsa dördüncü turda 21-21 çıkması halinde başkanvekilliği kurayla belirlenebilir.

Sonuç nasıl oluşursa oluşsun, Üsküdar halkının 31 Mart 2024'te ortaya koyduğu irade ile bu Belediye Meclisi kompozisyonu arasında herhangi bir bağ kalmadığından, ortaya çıkacak tablonun meşruiyetini nereden alacağı, hafta başında yanıtlanması gereken daha da büyük siyaset sorusu olarak gündeme girecektir.

(AEK)