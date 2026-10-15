Üsküdar'da tartışmalı seçimle başkan vekili olan Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında öldü

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, bugün Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Gültekin'in içinde bulunduğu otomobil, otoyolun Ankara istikametindeki Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkisinde aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada Gültekin ile birlikte beş kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Gültekin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKP Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Gültekin'in hayatını kaybettiğini doğruladı.

Şengüloğlu, "Kaza anından bu saate kadar tıbbi olarak yapılması gereken her şey yapıldı. Ama maalesef kurtaramadık." dedi.

Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilmişti

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 31 Temmuz 2026'da tutuklanmış, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun ardından 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla kazanmış, AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almıştı.

Ancak AKP'nin itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçim kararının yürütmesini durdurmuş, başkan vekilliği seçiminin yenilenmesine karar verilmişti.

8 Eylül'de tekrarlanan seçimin dördüncü turunda Gültekin 23, Çetinkaya ise 19 oy aldı. Böylece 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi AKP'ye geçmişti.

(HA)