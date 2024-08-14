Üsküdar Belediyesi'nden AKP'li eski başkan Türkmen hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedelitaş, AKP’li eski belediye başkanı Hilmi Türkmen hakkında, belediyeye ait arazi için Kalyon İnşaat ile yaptığı “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi”ndeki usulsüzlükler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Türkmen hakkında “Birden çok kez görevi kötüye kullanmak” ve “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarından dava açılması talep edildi.

Başvuru dilekçesinde, 2016 yılında Üsküdar Belediyesi ile Kalyon İnşaat arasında imzalanan arsa satışına ilişkin gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinde, yüklenici firmanın inşaatı belirlenen süre içinde tamamlamaması ve belediyeye ödemesi gereken tutarları geciktirmesiyle kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

Türkmen’in onayıyla, inşaat süresi ve ödeme tarihlerinin defalarca uzatıldığı, belediyenin bu süreçte faiz talep etmeyerek zarara uğradığı ifade edildi.Yapılan değişikliklerle belediyenin 395 milyon 325 bin lira olan alacağının 237 milyon 195 bin liraya düştüğü, üstelik faiz alacaklarından da feragat edildiği belirtildi.

İşlerin bitiş süresi uzatıldı

Ayrıca, taşınmazların değerlemesi sırasında yüklenici firmanın lehine fiyatlandırmalar yapıldığı ve değerleme yapan şirketin adresinin yüklenici firmayla aynı olduğu ortaya kondu.

İnşaatın bitirilme süresinin 520 gün uzatılması ve yüklenicinin belediyeye yapmak zorunda olduğu ödeme tarihlerinin ve miktarlarının değiştirilerek “Ötelenmesi” taleplerinde bulunulduğu aktarılan dilekçede, Hilmi Türkmen’in “Oluru” ile inşaat işlerinin bitiş süresinin 750 günden 1270 güne, yüklenicinin belediyeye yapacağı ödeme tarihlerinin de ileri tarihlere uzatıldığı kaydedildi.

"Kamu zararı oluşturuldu"

10 Mayıs 2017 tarihinde noter huzurunda imza altına alınan değişikliklerle, süre uzatılarak “Kamu zararı” oluşturulduğu ifade edilen dilekçede, yüklenici firmanın belediyeye 11 Nisan 2017’de yapması gereken 19 milyon 766 bin 250 liralık ödemenin 15 Nisan 2017’ye, 06 Şubat 2018 tarihinde yapılması gereken 19 milyon 766 bin 250 lira ödemenin 22 Nisan 2018’e, 06 Nisan 2018’de yapılması gereken 19 milyon 766 bin 250 liralık ödemenin 20 Şubat 2019’a, 05 Temmuz 2018’de yapılması gereken 98 milyon 831 bin 250 liranın 05 Mart 2019’e; ve 79 milyon 065 bin lira ödeme miktarı düşürülerek; 03 Ekim 2018’de yapılması gereken 98 milyon 831 bin 250 liranın 15 Mart 2019’e, 02 Kasım 2018’de yapılması gereken 98 milyon 831 bin 250 lira ödemenin 27 Aralık 2019’a, yine 19 milyon 766 bin 250 lira ödeme miktarı düşürülerek, 98 milyon 831 bin 250 liranın ise 24 Eylül 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.

Belediye aleyhine değişiklikler yapıldı

Yüklenici firma lehine, belediye aleyhine önemli değişiklikler gerçekleştirilerek “Görevin kötüye kullanılması” ve “Edimin ifasına fesat karıştırılması” sonucunda hem alacağın ertelenmesi, hem bu nedenle oluşacak faiz alacağından feragat nedeniyle büyük miktarda kamu zararına neden olunduğuna dikkat çekilen dilekçede, Yüklenici Kalyon İnşaat’ın 17 Ocak 2019’da belediyeye yeni bir başvuru daha yaparak, sözleşmede yeniden esaslı bir değişiklik yapılmasını talep ettiği aktarıldı.

"Görevi kötüye kullandı"

Dilekçede, kanunda belirtilen haller dışında “Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez” hükmünün mevcut olduğu belirtildi ve şöyle denildi: “Belirtilen şekilde, büyük miktarda kamu zararına neden olacak şekilde görevini kötüye kullanan ve edimin ifasına fesat karıştıran eski belediye başkanı Hilmi Türkmen ve soruşturmada belirlenecek diğer sorumlular hakkında soruşturma açılarak gereğinin yapılmasını, sonuçtan suçtan zarar gören sıfatıyla Üsküdar Belediye Başkanlığına bilgi verilmesini arz ve talep ederiz."

(RT)