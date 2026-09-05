ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.09.2026 10:45 5 Eylül 2026 10:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.09.2026 11:19 5 Eylül 2026 11:19
Okuma Okuma:  3 dakika

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi 8 Eylül’e ertelendi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltında bulunan belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için CHP ve YENİ Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi 8 Eylül’e ertelendi
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi, CHP ve YENİ Parti'li meclis üyelerinin oturuma katılmaması nedeniyle çoğunluk sağlanamayınca 8 Eylül'e ertelendi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltında bulunan meclis üyelerinin oy kullanabilmesi için katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Belediye önünde toplanan yurttaşlar "Sinem Dedetaş onurumuzdur" sloganları attı. Seçim öncesi günlerde belediye yöneticileri ve meclis üyelerine yönelik gözaltılar devam ederken, dört CHP'li meclis üyesi AKP'ye geçti.

Üsküdar Belediye Meclisi’nde bugün (5 Eylül) saat 10.00’da yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi, toplantı için gereken çoğunluk sağlanamayınca 8 Eylül’e ertelendi.

Seçim öncesinde polis, Üsküdar Belediyesi binasının çevresine bariyerler yerleştirdi. Belediye binasına girmek isteyen basın mensupları da girişte engellemeyle karşılaştı.

Saat 10.30 sıralarında, meclis çoğunluğunun sağlanamadığı ve seçimin 8 Eylül’de yapılacağı açıklandı.

Belediyenin önünde toplanan yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Direne direne kazanacağız”, “Sinem Dedetaş onurumuzdur” ve “Özgür İstanbul, Özgür Türkiye” sloganları attı.

Sarı: “CHP ve YENİ Parti grubu olarak katılmama kararı aldık”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimine CHP ve YENİ Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Üsküdar Belediyesi’ne gelen Sarı’ya, belediye önünde bekleyen yurttaşlar tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 29 Temmuz’da gözaltına alındı ve 31 Temmuz’da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ağustos’ta Dedetaş’ı görevden uzaklaştırdı.

Dedetaş’ın yerine belediye başkanvekili belirlemek üzere Üsküdar Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta toplandı. Dört tur süren seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Üçüncü turda Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy aldı, beş oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda ise Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldı, dört oy geçersiz sayıldı ve Çetinkaya başkanvekili seçildi.

Gültekin, Çetinkaya’nın seçilmesine ilişkin 5 Ağustos tarihli ve 76 sayılı Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, üçüncü turda geçersiz sayılan beş pusulada hangi adayın tercih edildiğinin açıkça anlaşılabildiğini ve pusulaların geçersiz sayılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını değerlendirdi. Mahkeme ayrıca üçüncü ve dördüncü turlar arasında verilen 10 dakikalık ara sırasında yaşanan gerginliklerin, seçimin sağlıklı ve güvenli yürütüldüğü konusunda kuşku yarattığını belirtti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, bu gerekçelerle 24 Ağustos’ta, 5 Ağustos tarihli meclis kararının yürütmesini durdurdu. Üsküdar Belediyesi’nin karara yaptığı itirazı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2 Eylül’de reddetti. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca yeni başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

Seçimin yenilenmesine günler kala belediyeye yönelik soruşturma kapsamında yeni gözaltılar da oldu. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir 2 Eylül’de gözaltına alındı. Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral ile Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 Eylül’de belediye meclis üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın da gözaltına alındı. Özdemir, 4 Eylül akşamı adli kontrolle serbest bırakılırken Çelik’in gözaltı işlemleri sürüyor.

Aynı süreçte CHP’li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AKP’ye katıldı. İlk başkanvekilliği seçimi sırasında CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin toplam 17 meclis üyesi bulunurken, dört üyenin geçişinin ardından dağılım CHP 23, AKP ve MHP toplam 21 üye olarak değişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş Belediye başkanvekili seçimi CHP'li belediyelere operasyon Üsküdar
ilgili haberler
"YARGIYLA DİZAYN" SUÇLAMASI
Yeni Parti'den, Üsküdar Belediyesi önünde Başkanvekili seçimine yönelik baskılara protesto
Bugün 00:15
/haber/yeni-parti-den-uskudar-belediyesi-onunde-baskanvekili-secimine-yonelik-baskilara-protesto-323189
Özel’den Üsküdar tepkisi: “Millet gözaltındayken seçim yapıp kapkaç yapacaklar”
4 Eylül 2026
/haber/ozelden-uskudar-tepkisi-millet-gozaltindayken-secim-yapip-kapkac-yapacaklar-323181
Üsküdar’da yarın yapılacak Başkanvekili seçimi arifesinde dört CHP’li AKP’ye geçti
4 Eylül 2026
/haber/uskudarda-yarin-yapilacak-baskanvekili-secimi-arifesinde-dort-chpli-akpye-gecti-323146
Oy kullanacak 2 meclis üyesi gözaltına alındı; Valilik "Üsküdar Belediye Meclisi toplansın, Başkanvekili seçsin" dedi
3 Eylül 2026
/haber/oy-kullanacak-2-meclis-uyesi-gozaltina-alindi-valilik-uskudar-belediye-meclisi-toplansin-baskanvekili-secsin-dedi-323091
Üsküdar Belediyesi'nde seçim: Dedetaş'ın vekili CHP'li Çetinkaya oldu
5 Ağustos 2026
/haber/uskudar-belediyesi-nde-secim-dedetas-in-vekili-chp-li-cetinkaya-oldu-322252
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
31 Temmuz 2026
/haber/uskudar-belediye-baskani-sinem-dedetas-ve-3-kisi-tutuklandi-2-kisi-adli-kontrolle-serbest-birakildi-322129
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"YARGIYLA DİZAYN" SUÇLAMASI
Yeni Parti'den, Üsküdar Belediyesi önünde Başkanvekili seçimine yönelik baskılara protesto
Bugün 00:15
/haber/yeni-parti-den-uskudar-belediyesi-onunde-baskanvekili-secimine-yonelik-baskilara-protesto-323189
Özel’den Üsküdar tepkisi: “Millet gözaltındayken seçim yapıp kapkaç yapacaklar”
4 Eylül 2026
/haber/ozelden-uskudar-tepkisi-millet-gozaltindayken-secim-yapip-kapkac-yapacaklar-323181
Üsküdar’da yarın yapılacak Başkanvekili seçimi arifesinde dört CHP’li AKP’ye geçti
4 Eylül 2026
/haber/uskudarda-yarin-yapilacak-baskanvekili-secimi-arifesinde-dort-chpli-akpye-gecti-323146
Oy kullanacak 2 meclis üyesi gözaltına alındı; Valilik "Üsküdar Belediye Meclisi toplansın, Başkanvekili seçsin" dedi
3 Eylül 2026
/haber/oy-kullanacak-2-meclis-uyesi-gozaltina-alindi-valilik-uskudar-belediye-meclisi-toplansin-baskanvekili-secsin-dedi-323091
Üsküdar Belediyesi'nde seçim: Dedetaş'ın vekili CHP'li Çetinkaya oldu
5 Ağustos 2026
/haber/uskudar-belediyesi-nde-secim-dedetas-in-vekili-chp-li-cetinkaya-oldu-322252
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
31 Temmuz 2026
/haber/uskudar-belediye-baskani-sinem-dedetas-ve-3-kisi-tutuklandi-2-kisi-adli-kontrolle-serbest-birakildi-322129
Sayfa Başına Git