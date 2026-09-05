Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi 8 Eylül’e ertelendi

Üsküdar Belediye Meclisi’nde bugün (5 Eylül) saat 10.00’da yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi, toplantı için gereken çoğunluk sağlanamayınca 8 Eylül’e ertelendi.

Saat 10.30 sıralarında, meclis çoğunluğunun sağlanamadığı ve seçimin 8 Eylül’de yapılacağı açıklandı.

Belediyenin önünde toplanan yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Direne direne kazanacağız”, “Sinem Dedetaş onurumuzdur” ve “Özgür İstanbul, Özgür Türkiye” sloganları attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimine CHP ve YENİ Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Üsküdar Belediyesi’ne gelen Sarı’ya, belediye önünde bekleyen yurttaşlar tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 29 Temmuz’da gözaltına alındı ve 31 Temmuz’da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ağustos’ta Dedetaş’ı görevden uzaklaştırdı.

Dedetaş’ın yerine belediye başkanvekili belirlemek üzere Üsküdar Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta toplandı. Dört tur süren seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Üçüncü turda Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy aldı, beş oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda ise Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldı, dört oy geçersiz sayıldı ve Çetinkaya başkanvekili seçildi.

Gültekin, Çetinkaya’nın seçilmesine ilişkin 5 Ağustos tarihli ve 76 sayılı Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, üçüncü turda geçersiz sayılan beş pusulada hangi adayın tercih edildiğinin açıkça anlaşılabildiğini ve pusulaların geçersiz sayılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını değerlendirdi. Mahkeme ayrıca üçüncü ve dördüncü turlar arasında verilen 10 dakikalık ara sırasında yaşanan gerginliklerin, seçimin sağlıklı ve güvenli yürütüldüğü konusunda kuşku yarattığını belirtti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, bu gerekçelerle 24 Ağustos’ta, 5 Ağustos tarihli meclis kararının yürütmesini durdurdu. Üsküdar Belediyesi’nin karara yaptığı itirazı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2 Eylül’de reddetti. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca yeni başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

Seçimin yenilenmesine günler kala belediyeye yönelik soruşturma kapsamında yeni gözaltılar da oldu. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir 2 Eylül’de gözaltına alındı. Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral ile Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 Eylül’de belediye meclis üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın da gözaltına alındı. Özdemir, 4 Eylül akşamı adli kontrolle serbest bırakılırken Çelik’in gözaltı işlemleri sürüyor.

Aynı süreçte CHP’li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AKP’ye katıldı. İlk başkanvekilliği seçimi sırasında CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin toplam 17 meclis üyesi bulunurken, dört üyenin geçişinin ardından dağılım CHP 23, AKP ve MHP toplam 21 üye olarak değişti.