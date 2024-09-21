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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 11:25
1 dk Okuma

Uşak'ta Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu

Baş kısmı eksik olan heykel, dönemin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan bir örnek olarak değerlendiriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Uşak'ta Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Uşak'ın Ulubey İlçesi sınırlarında bulunan Blaundos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait heykel bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da başlatılan kazı çalışmaları kapsamında Ceres (Demeter) Tapınağının batı kısmından bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

Restorasyon

Baş kısmı eksik olan heykel, dönemin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Roma dönemi sanat anlayışı ve kültürel mirası hakkında ipuçları veren heykel, Uşak Müze Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alındı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Uşak Demeter arkeoloji Kültür ve Turizm Bakanlığı
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