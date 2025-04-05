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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2025 12:11
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2025 12:17
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Uşak'ta işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen iki işçi servisinin çarpışması sonucunda 20 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta kaza yapan midibüs gözüküyor.

B.O. (25) yönetimindeki midibüs, Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki otobüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görseli Büyüt

Kazada midibüs sürücüsü ile araçlardaki 19 kişi yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görseli Büyüt

Midibüs ve otobüsün, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
işçi
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