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HAKLAR
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2024 10:51
2 dk Okuma

Uşak'ta çiftçilerden traktörlü eylem

“Bir çiftçinin traktörünün deposunu doldurabilmesi için tam 400 kilogram buğday satması gerekiyor” diyen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, çiftçilere düşük bedelle satılan ‘kırmızı mazot’ uygulamasına geçilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Uşak'ta çiftçilerden traktörlü eylem
Fotoğraflar: Uşak Egem TV ve yerelinsesi.com

Çiftçilerin artan maliyetler ve düşük ürün fiyatlarına karşı başlattığı eylemlerin yeni adresi Uşak oldu.

Uşak merkeze bağlı İkisaray Köyü yakınlarındaki havalimanı kavşağında toplanan Uşaklı çiftçiler, hükümete erken seçim çağrısında bulunan pankartlar açarken, Uşak-İzmir yolunda traktörleriyle eylem yaptı.

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Uşak Egem TV’nin haberine göre, çiftçilerin eylemine Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay da destek verdi.

Çiftçilerin traktör konvoyu, Uşak Havalimanı kavşağından başlayıp E96 karayolu üzerinde bulunan Şeker Fabrikası karşısında son bulan eylemde sık sık korna çaldı. Traktörlerinin deposu boş olan çiftçiler, eylemi kısa mesafede bitirmek zorunda kaldılar.

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Yalım: Bir depo mazot karşılığı 400 kilogram buğday

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eylemde yaptığı konuşmada, “Çiftçi zor durumda. Bugün bir traktörün deposunu doldurmanın buğday olarak karşılığı 400 kilogramdır. Yani çiftçi traktörünün deposunu doldurabilmesi için tam 400 kilogram buğday satması gerekiyor” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Yalım, “Çiftçimize sadece destek olacak, köstek olmayacak başka bir şey istemiyoruz. Gübreyi kendimiz üretmemiz gerekiyor, çiftçiye kırmızı mazot vermemiz gerekiyor. Bunları yaptığımız müddetçe çiftçi ayakta kalır” diye konuştu.

Çiftçilere düşük bedelle satılan “kırmızı mazot”, adını renginden alıyor. Bu renk ayrımı sayesinde çiftçi olmayanların ucuz dizel yakıt kullanmasını engellemek için tercih ediliyor.

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Belediyeden ilaçlama dronu uygulaması

Uşak Belediye Başkanı Yalınm ayrıca, tarımsal ilaçlama dronu aldıklarını ve yakında çiftçilerin hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Yalım, “Saatte dört hektar, yani 40 bin metrekare ilaçlama yapan tarımsal ilaçlama dronunu belediyemize kazandırdık. Yakında köy muhtarlarımızla programlayarak çiftçilerimizin tarlalarında ilaçlamalara başlayacağız. Ücretsiz olarak yapacağımız bu hizmetle çiftçimiz yanında olduğumuzu bir defa daha görecek” dedi.

(VC)

Uşak çiftçiler özkan yalım kırmızı mazot
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