Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltında

BirGün, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Uşak Belediyesi'ne "İkinci Dalga" operasyon yaptığını ve polisin en az 25 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalarını sürdürüyor.

Geçen hafta hafta Uşak'ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. "İrtikap" soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı tarihlerde "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Yalım ile hakimliğe sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklandı.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ da adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Yalım, 31 Mart’ta İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Aynı günlerde, CHP Sözcüsü Zeynel Emre, otel odasında çekilen görüntüler nedeniyle Özkan Yalım’ın parti üyeliğini askıya aldıklarını açıkladı. Parti yönetimi ayrıca iki hukukçuyu görevlendirdi ve ayrıntılı bir inceleme başlattı. Son olarak Yalım’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.