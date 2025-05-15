Uruguay Mujica ile vedalaşmak için üç gün ulusal yas ilan etti

Binlerce Uruguaylı, çarşamba günü, kalenderliğiyle bilinen ve bir zamanlar "dünyanın en fakir başkanı" olarak ünlenen eski başkanları Jose "Pepe" Mujica'ya veda için Montevideo sokaklarını doldurdu.

URUGUAY'IN ALÇAKGÖNÜLLÜ BAŞKANI José "Pepe" Mujica 89 yaşında dünyaya veda etti

Kanserle bir yıl süren mücadelenin ardından 89 yaşında dünyaya veda eden önceki Uruguay'ın Cumhurbaşkanı Jose "Pepe" Mujica'nın cenazesi bir top arabasıyla tören için Meclise götürüldü.

13 Mayıs'ta vefat eden Mujica'nın tabutu 14 Mayıs'ta başkentteki resmi geçitten sonra halkla vedalaşması için getirildiği Meclis binasında 15 Mayıs'a kadar katafalkta kalacak.15 Mayıs Perşembe günü Mujica'nın vasiyetine uygun olarak cesedi yakılacak ve külleri Rincón del Cerro banliyösündeki çiftlik evinin arazisinde, sevgili köpeği Manuela'nın yanına gömülecek.



Cumhurbaşkanı Orsi ve Uruguay hükümetinin, yaşamını ve mirasını anmak için ilan ettiği üç günlük yas 16 Mayıs'a kadar sürecek ve bayraklar yarıya kadar çekili kalacak.

Mujica'nın cenaze töreni

"Pepe", Uruguay başkentinin dışında küçük bir çiftlikteki bulunan mütevazı evinde, eşi, devrimci mücadele yoldaşı Lucia Topolanskiy'nin yanı başında hayata veda etti. Çiftin çocukları yoktu.

80 yaşındaki Topolanskiy ve Mujica'dan sonra başkanlığı devralan Yamandu Orsi, çarşamba günü önceki başkanın Uruguay bayrağına sarılı tabutunu taşıyan bir top arabasının ardında cenaze törenine öncülük ettiler.

Cenaze töreni, başkanlık binasından Mujica'nın naaşının kaldırılacağı Meclise doğru halkın büyük alkışları arasında yol aldı.

Cenaze alayının geçişi sırasında iki yana dizilen Uruguaylılar "Teşekkürler, Pepe" diye seslenirken, pek çoğu sessizce göz yaşları döküyordu.

46 yaşındaki doktor Solana Lozano düşüncelerini soran habercilere gözyaşları içinde, tüketim karşıtı tavrıyla bilinen Mujica'nın, "en muhtaç olanları destekleme mücadelesinin temsilcisi" olduğunu söyledi.

Ceneze alayının geçişi sırasında, Küba Devrimi'nin öncülerinden Arjantinli devrimci Che Guevara'ya atfedilen "Hasta siempre, Pepe" (Sonsuza Kadar, Pepe) sloganının yazılı olduğu pankartları salladılar.

"Sıradan insanlar gibi"

Mujica, 2010-2015 yıllarındaki başkanlığı döneminde maaşının çoğunu hayır kurumlarına bağışlaması, gök mavisi bir Volkswagen kaplumbağaya binmesi, eşi ve bir bacağı olmayan köpeğiyle sade bir yaşam sürmesi dolayısıyla "dünyanın en fakir başkanı" diye anılır olmuştu.

Latin Amerika ve Avrupa'nın solcu liderleri, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un "Latin Amerika ve tüm dünya için örnek" olarak tanımladığı "Pepe"ye saygılarını sundular.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Mujica'nın "insani yüceliğinin Uruguay sınırlarını ve başkanlık görevinin ötesine geçtiğini" söyledi.

Lula cenaze töreni için Montevideo'ya gideceğini söyledi.

Mujica'nın mirası

Mujica, 3,4 milyonluk nüfusu, futbolu ve tarımcılığıyla tanınan müreffeh Uruguay'ın Latin Amerika'nın en ilerici toplumlarından biri haline gelmesine öncülük etti.

Mujica kürtajı ve eşcinsel evliliği yasallaştırdı ve Uruguay'ı keyif için esrar kullanımını yasal kılan ilk ülke yaptı.

Ölümün ardından Montevideo'da insanlar, Mujica'yı özü ve sözü bir bir insan olarak anıyordu.

Montevideo'da bir sokak köşesinde Mujica'nın müdavimi olduğu bir kafede garsonluk yapan Walter Larus, "O, bugünün politikacıları gibi değildi, sıradan insanlar gibi hissediyor ve yaşıyordu," dedi

50 yaşındaki öğretmen Mauro de los Reyes de, "O, hayatını yoksulların davasına adamış bir insandı," diye konuştu.

Mujica 1960'larda, yoksullara dağıtmak üzere kamulaştırmalarla mücadeleye başlayan daha sonra silahlı mücadeleye ve kent gerillasına yönelen Marksist-Leninist hareket Tupamaros'un kurucularındandı.

Mücadelesi boyunca bir çok kez silahlı çatışmalarda yaralandı. Toplu bir cezaevi firarına katıldı ve 1973-1985 arasında Uruguay'da hüküm süren diktatörlük döneminin tamamını hapishanede -hücrede- geçirdi, mahpusluğu boyunca işkencelere uğradı.

Diktatörlüğün düşmesinin ardından yeniden şekillenen ülke siyaseti kapsamında bugün iktidardaki sol Geniş Cephe koalisyonunun en büyük partisi olan Halk Katılımı Hareketi MPP'yi kuranlar arasında yer aldı.

(AEK)