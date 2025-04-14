Urla Belediyesi'ne ‘çevre kirliliği’ cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Urla Yağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların bölgeye bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan Urla Belediyesi'ne ve özel firmaya Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusu yapıldığı bilgisine yer verdi. (TY)