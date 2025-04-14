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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 10:49
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 10:54
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Urla Belediyesi'ne ‘çevre kirliliği’ cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklar nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Urla Belediyesi'ne ‘çevre kirliliği’ cezası
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Urla Yağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların bölgeye bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan Urla Belediyesi'ne ve özel firmaya Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusu yapıldığı bilgisine yer verdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Urla Belediyesi çevre kirliliği para cezası
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