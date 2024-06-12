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Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024 16:47
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 16:47
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“Urfa’dan getirilen köpeklerde kuduz virüsüne rastlanmadı”

Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme KonFederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, Ankara’ya getirildikten sonra ölen üç köpekte kuduz virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
“Urfa’dan getirilen köpeklerde kuduz virüsüne rastlanmadı”
Fotoğraf: Canva

Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme KonFederasyonu (DİHKONFED) Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, sürecin başından itibaren Urfa’dan Ankara’ya getirilen köpeklerin akıbetini takip ediyor ve konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiriyor.

Hayvan hakları savunucusu Buket Özgünlü’nün tutuklanmasına neden olan “hastalıklı” köpeklerin taşınmasıyla ilgili bianet’e açıklama yapan Özkan, Ankara'ya getirildikten sonra ölen üç köpekte kuduz virüsüne rastlanmadığını söyledi.

Barınakta yaşayan köpeklerde başta "Barınak Hastalığı" (Kennel Cough) olmak üzere pek çok hastalık görülebilir. Bordotella virüsünün sebep olduğu Kennel Cough, özellikle köpeklerde alt solunum yollarında enfeksiyona neden olan viral bir hastalık. Virüs, aşılanmamış yavru köpeklerin üst ve alt solunum yollarına yerleşerek enfeksiyona neden olur. Bu da özellikle yavrularda ölümlere neden olur. Hastalığın köpek nezlesi ile birleştiğinde de ölüm oranı hayli yüksek.

“Dezenformasyon”

Özkan, Özgünlü’nün Ankara’ya getirdiği diğer 26 köpeğin de Ankara Büyükşehir Belediyesince tedbir ve kontrol amaçlı karantinada tutulmaya devam edildiğini belirtti.

Özkan ayrıca Ankara’da şu ana kadar tespit edilmiş bir kuduz vakası ve kuduz nedeniyle karantinaya alınan bölge olmadığını sözlerine ekledi.

"Ankara’ya kuduz köpek getirildi", "Ankara karantinaya alındı" benzeri haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirten Özkan, olayın akıbetiyle ilgili bölgede çalışan ve gönüllü hayvan hakları savunucularından bilgi almanın önemine dikkat çekti.

“Urfa sokaklarında köpek kalmadı”
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Ne olmuştu?

Urfa'nın Eyyübiye ilçesinde, iki köpekteki kuduz şüphesi nedeniyle 8 Haziran’da iki mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bir köpeğin ısırdığı kişinin ihbarı ile başlayan ve sonrasında yapılan kontrollerde köpeğin kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi. 4 Haziran’da kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

30 Mayıs'ta da kırsal Payamlı Mahallesi'nde yine kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı ve mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asıldı. Şanlıurfa Valiliği, hayvanların toplanmasıyla ilgili toplantı yaptıklarını belirtti.

Urfa’daki köpeklerin toplatılmasına karşı kente gidip hayvan hakları savunucuları burada bir basın açıklaması düzenledi.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, karantina bölgesiyle alakası olmayan bir yerde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Barınağında yaşayan 20’den fazla köpeği kendi merkezinde bakmak üzere Ankara’ya getirdi. Ancak Özgünlü’nün eylemi, bazı medya kuruluşlarınca manipüle edildi ve Özgünlü’nün “kuduz köpekleri” Ankara’ya getirdiği öne sürüldü.

İddialar sonucu, Özgünlü 10 Haziran’da “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” suçu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ettiği iddiası ile tutuklandı. (TY) 

Urfa'daki köpekler haydar özkan buket özgünlü sokaktaki köpekler
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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