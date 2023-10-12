Urfa’daki Rojava protestosunda 15 Avrupalı gözaltına alındı

Kuzey ve Doğu Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki alanlara Türkiye’nin 5 Ekim’de başlattığı hava saldırıları, bugün birçok kentte protesto edildi.

Urfa’da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Urfa Milletvekili Dilan Kunt-Ayan’ın da aralarında olduğu kitlenin basın açıklaması düzenlemesi polis tarafından engellendi. Polis, Yeşil Sol Parti’nin 15 Ekim’de düzenleyeceği kongreye katılmak üzere Türkiye’ye gelen 15 Avrupalıyı da gözaltına aldı.

Konuya ilişkin bianet’e bilgi veren Kunt-Ayan, yabancı heyetin parti binasına girmeden polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındığını, şu an ise polisin heyettekileri Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) götürmeye çalıştığını söyledi.

Geri Gönderme Merkezi

Ayan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bugün Rojava'daki sivil ölümlerine ilişkin basın açıklamamız olacaktı; fakat biz daha il binamızdan çıkmak üzereyken kolluk etrafımızı çevirdi. Yanımızda yurt dışından gelen ve kongreye katılacak olan yabancı heyet de vardı.



“Polis, bir anda yabancı gençleri ablukaya aldı ve hepsini yere yatırıp gözaltı gerçekleştirdi. Yaptığımız görüşmede bize hâlâ gözaltında olduklarını ve büyük ihtimalle GGM’ye gönderilebileceklerini ilettiler. Hukuk komisyonumuzdaki arkadaşlar da sürecin takipçisi.





“Tüm bu hukuksuzluk için şuna dikkat çekmek istiyorum: Urfa Valiliği, bugün sadece bir günlüğüne bir yasaklama kararı çıkardı. Hatta öyle ki, ben il binasına giderken dahi Valiliğin sitesinde bir yasaklama kararı yoktu.



"Bu bir günlük eylem-etkinlik yasağıyla anayasaya aykırı ve böyle bir karar verilemeyeceğini defaatle dile getirdik. Buna rağmen beş arkadaşımızı ve 15 kişilik yabancı heyeti gözaltına aldılar.

“İkiyüzlülük”

“Şu an hem elçiliklerle hem de İl Göç İdaresiyle görüşme sağlamaya çalışıyoruz.

“Şunu da not düşmek istiyorum: Dün Urfa'da, Balıklı Göl Meydanı’nda Filistin'e destek eylemi düzenlendi ve bu eylem hiçbir şekilde engellenmedi. Engellenmesin de tabii. Ama aynı eylemi biz Rojava'da insanlar ölmesin diye yaparken böyle sert bir müdahale ile karşı karşıya kalmamız, ikiyüzlülüğün en somut göstergesidir.”



Şanlıurfa Valiliği, il genelinde tüm gösteri ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını açıklamış ve basın açıklaması, toplanma, yürüyüş dahil tüm açık alandaki etkinliklerin bugün saat 23.59’a kadar il sınırları içerisinde yasak olduğunu duyurmuştu.



(TY)