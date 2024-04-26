Urfa’daki ev baskınlarında iki gözaltı

Urfa'da bu sabah yapılan ev baskınlarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi (PM) üyesi Muhsin Aydoğdu ile partinin Gençlik Meclisi üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre polisler, "gizlilik" gerekçesiyle soruşturmayla ilgili Aydoğdu’nun ailesine bilgi vermedi.

Anne ve babasının kullandığı cep telefonlarına da el konulan Aydoğdu ile Gençlik Meclisi üyesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (TY)