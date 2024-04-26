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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 09:48
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 09:48
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Urfa’daki ev baskınlarında iki gözaltı

Baskınlarda gözaltına alınan DEM Parti PM üyesi Muhsin Aydoğdu’nun anne ve babasının telefonlarına da el kondu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Urfa’daki ev baskınlarında iki gözaltı
Fotoğraf: Rûdaw / Arşiv

Urfa'da bu sabah yapılan ev baskınlarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi (PM) üyesi Muhsin Aydoğdu ile partinin Gençlik Meclisi üyesi bir kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre polisler, "gizlilik" gerekçesiyle soruşturmayla ilgili Aydoğdu’nun ailesine bilgi vermedi. 

Anne ve babasının kullandığı cep telefonlarına da el konulan Aydoğdu ile Gençlik Meclisi üyesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (TY)

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