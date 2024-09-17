Urfa’da polislere “orantısız güç” soruşturması

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.’yı durdurarak arama yapmak isterken çıkan olayda üç polis memuru sürücünü darp etti.

Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı, polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu: “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bazı polis memurlarının bir vatandaşı orantısız güç kullanarak darbettiğine ilişkin iddialar hakkında Kaymakamlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış olup konu titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Motosiklet sürücüsü, 25 yaşındaki İ.A. gözaltında.

(AS)