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Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 13:09
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2024 13:10
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Urfa’da polislere “orantısız güç” soruşturması

Viranşehir Kaymakamlığı, sosyal medyaya yansıyan darp görüntülerinin ardından polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Urfa’da polislere “orantısız güç” soruşturması

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.’yı durdurarak arama yapmak isterken çıkan olayda üç polis memuru sürücünü darp etti.

Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı, polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu: “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bazı polis memurlarının bir vatandaşı orantısız güç kullanarak darbettiğine ilişkin iddialar hakkında Kaymakamlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış olup konu titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Motosiklet sürücüsü, 25 yaşındaki İ.A. gözaltında.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
polis şiddeti işkence ve kötü muamele
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