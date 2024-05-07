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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 10:18
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Urfa’da ev baskınları: En az 14 gözaltı

Urfa ve ilçelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar arasında DEM Parti yöneticileri ve Gençlik Meclisi üyeleri de var.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Urfa’da ev baskınları: En az 14 gözaltı
Fotoğraf: Wikimedia

Urfa ve ilçelerinde çok sayıda eve, bu sabah saatlerinde polis baskın düzenledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre; soruşturma kapsamında Hilvan, Bozova ve Viranşehir ilçelerinde DEM Parti yönetici ve üyeleri de gözaltına alındı.

Ev baskınlarının düzenlendiği Halfeti ve Suruç ilçelerinde ise kaç kişinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. (TY)

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