Urfa’da ev baskınları: En az 14 gözaltı

Urfa ve ilçelerinde çok sayıda eve, bu sabah saatlerinde polis baskın düzenledi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre; soruşturma kapsamında Hilvan, Bozova ve Viranşehir ilçelerinde DEM Parti yönetici ve üyeleri de gözaltına alındı.



Ev baskınlarının düzenlendiği Halfeti ve Suruç ilçelerinde ise kaç kişinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. (TY)