Urfa’da etkinlik ve gösteriler 5 gün yasaklandı

Urfa Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve protesto eylemi gibi faaliyetlerin 5 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzelkişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi vb. türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler ile ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahısların, grup/grupların ve araçların ilimiz sınırlarına giriş-çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden 27.01.2026 Salı günü saat 00.01’den 31.01.2026 Cumartesi günü saat 23.59’a kadar 5 (beş) gün süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.”

