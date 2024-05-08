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HABER
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 10:44
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 12:48
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Urfa’da DEM Parti binasına silahlı saldırı

Saldırı, gece saat 03.30 civarında DEM Parti Birecik İlçe Örgütü binasına düzenlendi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Urfa’da DEM Parti binasına silahlı saldırı
Fotoğraf: Yeni Yaşam Gazetesi

Urfa’nın Birecik ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) binasına dün gece silahlı saldırı düzenlendi.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, Meydan Mahallesi’ndeki Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasına gerçekleştirilen saldırı, gece saat 03.30 civarında meydana geldi.

Saldırgan ya da saldırganların kimliği henüz belirlenmezken, ilçe binasında maddi hasar meydana geldi.

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Birecik Belediyesi’nde istifa süreci

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde DEM Parti’den Birecik Belediye Eş Başkanı seçilen Mehmet Begit, beraberindeki dört belediye meclis üyesiyle 29 Nisan’da partiden istifa etti. Begit, seçimden bir ay sonra gelen istifa kararını “Seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı,” gibi gerekçelere bağladı. 

Begit’in istifasıyla ilgili 1 Mayıs’ta açıklama yapan DEM Parti, “Halkın iradesini pazarlık konusu yapan Mehmet Begit kent hafızasında utançla anılacaktır,” dedi.

Partinin Birecik İlçe Örgütü de 3 Mayıs’ta açıklama yaparak Begit’in seçim sonrası bazı meclis üyelerine rüşvet teklif ettiğini açıkladı ve Begit’e “istifa et” çağrısı yaptı.

İlçede dün (7 Mayıs) oturma eylemi yapan DEM Partili yurttaşlar, Begit'i protesto ederek "İrade gasbına hayır, istifa et", "Hırsıza ve ihanete geçit vermeyeceğiz" dedi. (TY)

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