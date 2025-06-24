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KADIN
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 14:56
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 16:25
2 dk Okuma

Urfa’da çocuk istismarını protesto eden Çetiner’e dava: Susturulmak isteniyorum

Emine Gizem Çetiner, kamuoyunu duyarlı olmaya davet etti: “Mahkemeye sadece kendi adıma değil, babamın hatırasını ve istismar mağduru çocukların sesini taşımak için çıkacağım. Lütfen beni yalnız bırakmayın.”

Nazlı Özbiçen

Nazlı Özbiçen

Nazlı Özbiçen

Görseli Büyüt
Urfa’da çocuk istismarını protesto eden Çetiner’e dava: Susturulmak isteniyorum
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Urfa’da psikolog ve çocuk hakları savunucusu Emine Gizem Çetiner, iki yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğunu muhtar N.Y.’nin bir çocuğu istismar ettiği iddialarını sosyal medyada paylaşmasının ardından hakkında dava açıldığını söyledi.

Çetiner, 27 Haziran Cuma günü saat 09.12’de görülecek davanın üçüncü duruşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

Söz konusu muhtar N.Y.’nin çocuğa yönelik istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu biliniyor.

Ayrıca Çetiner, Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan isimlerden biri olan Asım Sultanoğlu’nun Urfa’ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki olarak 16 Ağustos 2023 tarihinden bu yana eylem yapıyor.

Emine Gizem Çetiner, istismar iddiasıyla gündeme gelen muhtarın bölgede tanınan bir aşiret lideri olduğunu, yerel gazetecilerin olayı kendisiyle paylaşmasının ardından kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla sosyal medya hesabından duyurduğunu söylüyor.

Ancak Çetiner’e göre olay burada bitmedi. Sosyal medya paylaşımlarının ardından tehdit ve hakaret mesajları almaya başladığını söyleyen psikolog, ailesinin de hedef alındığını, danışan kılığında ofisine gelen kişilerin kendisi ve ailesinin tehdit edildiğini ifade ediyor.

Benden babamı aldılar”

Çetiner, yaşadığı baskı sürecinin hem psikolojik hem de fiziksel boyutları olduğunu, özellikle babasının hastalığı döneminde bu baskıların etkisini daha derinden hissettiklerini anlattı.

2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulan babasını 10 gün önce kaybettiğini söyleyen Çetiner, “Babam hastalandıktan sonra çok üzüldü, çok endişelendi. Belki de yeterince yanında olamadım. Benden babamı aldılar” dedi.

Mahkeme süreci devam ediyor

İstismar iddialarını kamuoyuna duyurmasının ardından hakkında açılan davada “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yaymak” ve “hedef gösterme” suçlamalarıyla yargılanan Çetiner, bu sürecin yalnızca kendisini değil, çocuk hakları mücadelesini de baskı altına aldığını savunuyor.

Çetiner, karşı tarafın avukatının kendisine yönelik koruma talebinde bulunduğunu ve davalı tarafın “tehdit edildiği” yönünde ifadeler verdiğini de aktarıyor.

Buna karşılık Çetiner, “Türkiye’de kadınlar konuştuğunda bazı erkekler korkuyor. Bu, eşitliği değil susturulma çabasını gösteriyor. Ama biz sustukça bu suçlar örtbas ediliyor” diyor.

“Mahkemeye babam ve çocuklar için çıkacağım”

Çetiner, kamuoyunu duyarlı olmaya davet etti: “Mahkemeye sadece kendi adıma değil, babamın hatırasını ve istismar mağduru çocukların sesini taşımak için çıkacağım. Lütfen beni yalnız bırakmayın.”

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(NÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Nazlı Özbiçen
Nazlı Özbiçen
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Akdeniz Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde okuyor. Haziran 2025 stajyeri.

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/haber/tbmm-cocuk-istismarinin-arastirilmasi-komisyonu-ilk-toplantisini-yapti-272771
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/haber/cocuk-istismarinin-onlenmesine-iliskin-meclis-arastirma-komisyonu-kuruldu-272360
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/haber/mersin-de-cocuk-istismari-savci-tutuklama-istedi-failler-serbest-birakildi-272204
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/haber/cocuk-istismarinin-onlenmesine-iliskin-meclis-arastirma-komisyonu-kurulacak-271813
CHP'li 129 vekilden çocuk istismarının önlenmesi için önerge
21 Aralık 2022
/haber/chp-li-129-vekilden-cocuk-istismarinin-onlenmesi-icin-onerge-271786
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