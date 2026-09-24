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YT: Yayın Tarihi: 24.09.2026 10:55 24 Eylül 2026 10:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.09.2026 12:50 24 Eylül 2026 12:50
Okuma Okuma:  3 dakika

Urfa’da 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Urfa’nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyurdu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Urfa’da 5,4 büyüklüğünde deprem
*Urfa'da deprem dolayısıyla bazı yurttaşlar dışarı çıktı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)
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Urfa’da bugün saat 10.40’ta deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Karaköprü ilçesi, büyüklüğünün ise 5,4 olduğunu bildirdi.

AFAD’a göre yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Urfa’nın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep’te de hissedildi.

AFAD, X hesabından saat 11.06’da yaptığı paylaşımda “Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Kaynak: deprem.afad.gov.tr

Kandilli depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 10.51’de yaptığı ilk açıklamada depremin merkezini Pınarbaşı-Urfa, büyüklüğünü 5,8, derinliğini ise 5,4 kilometre olarak duyurdu.

Kandilli, saat 11.02’de yayımladığı revize açıklamada depremin büyüklüğünü 5,5, derinliğini ise 5,1 kilometre olarak güncelledi.

Kandilli ve AFAD’ın depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili farklı veriler sunması, her iki kurumun farklı sismik ağlar kullanması ve ölçüm ile analiz yöntemlerinin değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor.

Kurum ve Çiftçi’den açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını açıkladı.

Bakan Kurum’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz.

İçişleri Bakanı Murat Çiftçi de X hesabından yaptığı paylaşımda “AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.

Urfa Valisi Hasan Şıldak, saat 11.17’de X hesabından yaptığı açıklamada, “ilk belirlemelere göre İlimizde herhangi bir can kaybı ve yaralanması söz konusu olmamıştır. Yıkılan bina yoktur. Bilgi toplama ve tarama çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Şıldak ayrıca, deprem nedeniyle kentteki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde bugün eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

“Yurttaşlar refüjlerde bekliyor”

bianet’in telefonla ulaştığı, Urfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan gazeteci Murat Bay, depremin bölgede yoğun hissedildiğini ve çok sayıda yurttaşın sarsıntının ardından tedirgin biçimde açık alanlarda beklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Deprem sonrası yurttaşlar evlerinin önüne çıktı. Bölgede deprem toplanma alanı bulunmaması nedeniyle refüjlerdeki kısıtlı alanlarda bekliyorlar. –Gazeteci Murat Bay

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün listesine göre Karaköprü’de sekiz toplanma alanı bulunuyor: Ali Baba Parkı (Çankaya Mah. GAP Bul.), Cumhuriyet Parkı (Şenevler Mah. 6129 Sk.), Esentepe Parkı (Esentepe Mah. 1855 Sk.), İbrahim Tatlıses Parkı (Çankaya Mah. GAP Bul.), Mesire Alanı (Atakent Mah. Orman Yolu), Seyrantepe Meydan Otopark Kompleksi (Seyrantepe Mah.), Yaşam Parkı (Doğukent Mah. 104. Cad.) ve Battani Parkı (Maşuk).
Harita: bianet/OpenStreetMap

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
urfa Deprem afad kandilli rasathanesi
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