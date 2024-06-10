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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 14:33
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 15:13
4 dk Okuma

“Urfa sokaklarında köpek kalmadı”

Urfa’daki kuduz vakası ve devamındaki iddialar nedeniyle sokaktaki tüm köpekler damgalandığı için hayvanlar toplanmaya başlandı. Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği Urfa Temsilcisi ve yerel hayvan koruma görevlisi Yasemin Al, süreci bianet’e anlattı.

Tuğçe Yılmaz
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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
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Görseli Büyüt
“Urfa sokaklarında köpek kalmadı”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Urfa'nın Eyyübiye ilçesinde, iki köpekteki kuduz şüphesi nedeniyle iki gün önce (8 Haziran) iki mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bir köpeğin ısırdığı kişinin ihbarı ile başlayan ve sonrasında yapılan kontrollerde köpeğin kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi. 4 Haziran’da kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

30 Mayıs'ta da kırsal Payamlı Mahallesi'nde yine kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulaması başlatılmış ve mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asılmıştı. Şanlıurfa Valiliği, hayvanların toplanmasıyla ilgili toplantı yaptıklarını belirtti.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Urfa Temsilcisi ve yerel hayvan koruma görevlisi Yasemin Al, kuduz vakalarının yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmedikleri için ortaya çıktığını ve kuduz vakaları bahane edilerek kentteki tüm köpeklerin hedef gösterilerek toplandığını söyledi.

Kuduz vakaları haberlerinde yerel medyanın da hayvanlara yönelik nefret söylemini körüklediğini söyleyen Al, söz konusu vakaların tespitinin dahi yapılmadığını, kuduz olduğu iddia edilen köpeğin otopsi raporunun hâlâ çıkmadığını belirtti.

Yeniden Refah Partili belediye başkanı

Al, açıklamasına şöyle devam etti:

“Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilmeden önce sokaktaki hayvanlarla ilgili son derece ılımlı bir tutum sergiliyordu ve kendisiyle olan görüşmelerimizde hayvanların toplatılarak öldürülmesinin ‘dinen de uygun olmadığını’ söylemişti. Seçim öncesi bizlerle görüşme sözü verdi, seçildikten sonra ise Gülpınar’ın tavrı değişti. Görüşme taleplerimizi birkaç kez reddetti. Yerel basın da sağ olsun, buradaki hayvan düşmanlığını günbegün körükledi. Herkes bir şekilde Urfa'ya gelip ‘Çok fazla köpek var’, ‘Göbeklitepe oldu Köpeklitepe’ benzeri haberler yaptı. Gülpınar da bu haberlerden sonra 'Ben sizinle görüşmem,' dedi bizlere. Urfa olarak bu konuda çok kötü bir sınav verdik.

“Köpeklerle ilgili işin aslı ise şu: Sokaktaki köpekleri özellikle gece yarıları topladıkları için sokaklarımızda köpek kalmadı. Basının da insanları kışkırtmasıyla artık insanlar kendinde hayvanlara müdahale etme hakkı görmeye başladı. Kuduz vakası haberleri hafta sonu öyle bir yayıldı ki, sanki tüm şehri kuduz vakaları sarmış ve kuduz olan onlarca köpek varmış gibi bir izlenim oluştu. Bu vasıtayla kendi halinde yatan, uyuyan köpekleri hedef gösterip toplattılar. Bir gecede 250-300 köpek topladılar, ki kuduz olduğu iddia edilen köpeğin otopsi raporu daha çıkmadı bile.

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Kente açılan büyük çukurlar

“Toplanan hayvanların akıbetini zaten bilmiyoruz. Kentte kocaman kocaman çukurlar açtılar. İnsanın aklına haliyle tek bir şey geliyor. Halbuki belediye üzerine düşeni yapsaydı bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Bu hayvanlar ne zamanında ve yeterli bir şekilde aşılandı, ne onlara test yapıldı ne de önleyici başka bir yöntem uygulandı. Belediyelerden güç alan muhtarlar, kahraman edasıyla kendi başlarına duyuru yapmaya başladı. İnsanlar köpek öldürmeye başladı. Öyle ki, muhtarlıkta çalışan bir adamın kafasına göre bir köpeğin boynuna çöktüğünü biliyoruz.

“Konuyla ilgili dün bir basın açıklaması düzenledik ve Ankara'dan gelen misafirler, bakımevindeki köpeklerin durumuna çok üzüldü. Bu iyilik bile hem basın hem de yetkililer tarafından manipüle edildi ve ‘kuduz’ şüphesi olan hayvanlar Ankara’ya nakledildi haberleri yayıldı. Böyle bir şey mümkün mü? Kim böyle bir konuda kendini riske atar ve hangi yetkili kuduz şüphesi olan köpeği bir başkasına verir? Tüm yasal süreçler işletildikten sonra Ankara’dan gelen arkadaşlarımız ‘sahiplenme’ belgelerini alıp o hayvanları götürdüler. Köpeği alan arkadaşımız videosunu da paylaştı, belediye çalışanı kucaklayıp getiriyor hayvanı. Aklınız alıyor mu kuduz bir köpeğin bu şekilde nakil edilmesini?”

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İki hayvan hakları savunucusu gözaltında

Gaziantep Valiliği, yaptığı açıklamada kente Urfa’dan “kuduz hayvan” nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Ankara Valiliği ise, kente getirilen "hastalıklı" köpeklerin karantinaya alındığını ve köpekleri kente taşıyan iki kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya göre, iki hayvan hakları savunucusu "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" iddialarıyla gözaltında. 

Urfa’dan Ankara’ya getirilen köpeklerin kesinleşmiş bir tanısı yok.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Veteriner Hekimler Derneği, "Dünya Kuduz Günü"nde yayımladıkları ortak açıklamada Türkiye’deki kuduz vakalarının artış nedenini kamu otoritesinin bu soruna dair programı olmaması demişti. (TY)

şanlıurfa belediyesi sokaktaki köpekler kuduz ankara valiliği Hayvan hakları
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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