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HABER
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 13:26
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 20:19
2 dk Okuma

Urfa müftüsünden Özak Tekstil işçilerine: "Camiyi boşaltın, burası eylem yeri değil"

Özak Tekstil işçileri, “Allah’ın evine sığınmışız, bu da mı yasak?” diyerek müftüye tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
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Fotoğraf: BİRTEK-SEN'in paylaştığı videodan alınmıştır

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 11 gündür sürüyor.

Fabrikanın önüne gitmek isteyen Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler, bugün bir kez daha jandarma tarafından engellendi.

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Jandarma barikatının genişletildiğini ve fabrikanın bulunduğu caddenin kapatıldığını belirten BİRTEK-SEN, işçilerin taleplerinin kabul edilmesi için fabrika yönetimine öğlene kadar süre verdi.

“Aksi taktirde işçiler fabrikanın önüne yürüyecekler” diyen BİRTEK-SEN, X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu talepleri sıraladı:

  • Sendikal nedenle işten atılan arkadaşımız işe geri alınacak.
  • İçerde işçilere sendikadan istifa ve sendika değiştirme baskısı son bulacak.
  • Direnişte geçen günlerin ücretleri kesilmeyecek.
  • Fabrikanın büyük çoğunluğu olan 500 işçinin üye olduğu sendikamız tanınacak.
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İşçilerden Urfa müftüsüne tepki

Fabrikanın önüne gitmelerine izin verilmeyen işçiler, yağmurdan korunmak için Organize Sanayi Camii’nin avlusuna sığındı.

Camiye gelen Urfa İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın “Camiyi boşaltın, burası eylem yeri değil” demesi üzerine işçiler tepki gösterdi.

BİRTEK-SEN’in paylaştığı görüntülerde Özak Tekstil işçilerinin, “Devlet, il müftüsünü dahi arkasına almış. Allah’ın evinden bizi kovmaya çalışıyorlar”, “Allah’ın evine sığınmışız, bu da mı yasak?” dediği duyuldu.

OSB müdürü ve valilikle görüşme

BİRTEK-SEN, Urfa OSB Müdürlüğü ve OSB müdürü üzerinden dolaylı olarak valilik ile görüşme yaptıklarını açıkladı.

“İşverenlere taleplerimizi ileterek çözüm için yardımcı olma sözü verdiler” diyen BİRTEK-SEN, öğle saatlerinde fabrika önüne yürüme kararını ertelediklerini, bugün akşama kadar alanda beklemeye devam edeceklerini belirtti.

Sendika, “Eğer bugün de taleplerimiz kabul edilmezse, yarın direnişimiz ve eylemlerimiz aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi.

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(VC)

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