Urfa'da ustasının işkenceye maruz bıraktığı çocuk işçi öldü

Urfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, kalfası H.A ve kimliği açıklanmayan bir arkadaşı tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Ağır yaralanan Muhammed Kendirci, ihbar üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Urfa'da işkenceye maruz bırakılan çocuk işçi yoğun bakımda

Önce Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kalfa H.A, adli kontrol şartıyla önce serbest bırakıldı ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

*Bu haber Urfa Barosu Emek Komisyonu avukatlarından teyit edilerek yapılmıştır.