HABER
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2025 01:38
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 19:47
1 dk Okuma

Urfa'da ustasının işkenceye maruz bıraktığı çocuk işçi öldü

Urfa, Bozova'da bir marangoz atölyesinde kalfasının ağır işkenceye maruz bıraktığı 15 yaşındaki çocuk işçi M.K, beş gündür tedavi altında tutulduğu hastanede öldü.

BİA Haber Merkezi

Urfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, kalfası H.A ve kimliği açıklanmayan bir arkadaşı tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Ağır yaralanan Muhammed Kendirci, ihbar üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Urfa'da işkenceye maruz bırakılan çocuk işçi yoğun bakımda
Urfa'da işkenceye maruz bırakılan çocuk işçi yoğun bakımda
16 Kasım 2025

Önce Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kalfa H.A, adli kontrol şartıyla önce serbest bırakıldı ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

(AEK)

*Bu haber Urfa Barosu Emek Komisyonu avukatlarından teyit edilerek yapılmıştır.

Urfa
işkence çocuk işçiler çocuk hakları
