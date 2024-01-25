Urfa'da Roboski paylaşımı yapan üç okul müdürüne soruşturma

Urfa'nın Halfeti ilçesindeki üç okul müdürü hakkında Roboski Katliamına ilişkin anma paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Eğitim-Sen Urfa Şubesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; okul müdürleri görev yaptıkları okullardan jandarma tarafından alınarak ifade vermeye götürüldü.

Sendika, üç okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını, idari soruşturma neticesinde müdürler hakkında görevden alma veya sürgün kararı verilebileceğini belirtti.

ROBOSKÎ KATLİAMI “12 yıl geçti, tek bir kişi dahi yargı önüne çıkarılmadı”

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“28 Aralık 2011 yılında Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Roboski yerleşkesinde sınır ticareti yapan köylülere hava saldırısı sonucu 34 masum sivil katledilmiştir.

Katliamın 12. yıldönümünde, 29 Aralık 2023 günü Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinde görev yapan 3 Eğitim-Sen üyesi okul müdürü de demokratik tepkilerini göstererek yorum yapmaksızın Roboski Katliamı ile ilgili Whatsapp durumu yapmışlardır.

Whatsapp durumu yapıldığı gün öğleden sonra okullarından İlçe Jandarma Komutanlığından görevli personeller tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülmüşlerdir.

Daha sonra üç üyemiz hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma neticesinde; üyelerimize Whatsapp durumu paylaşımı gerekçesi ile üç üyemiz hakkında kınama cezası teklif edilmiştir. Müdürlük görevlerinin alınması ve sürgün edilme durumuyla karşı karşıya bırakılmışlardır.

Whatsapp durum paylaşımlarının içeriğinde herhangi bir suç olmamakla beraber, 90’lı yıllarda sıkça karşılaştığımız fişleme ve keyfi soruşturmaların bir benzeri ile karşı karşıya olduğumuz izlenimini uyandırmaktadır.

Eğitim-Sen olarak, dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın ‘insanlığa karşı suç’ niteliğinde olan bütün katliamları ayrım yapmaksızın lanetliyoruz.

Roboski katliamının sorumluları yargı önünde hesap verene kadar, sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu süreçte Eğitim- Sen ailesi olarak mağduriyete uğrayan üyelerimizin yanında olduğumuzu hukuki ve fiili olarak destek sunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”