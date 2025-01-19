Urfa'da Roboski paylaşımı yapan okul müdürüne hapis cezası

Urfa'nın Halfeti ilçesinde Roboski katliamının yıldönümünde paylaşım yapan okul müdürüne hapis cezası verildi.

Urfa'da Roboski paylaşımı yapan üç okul müdürüne soruşturma

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, 29 Aralık 2023’de WhatsApp durumunda katliamla ilgili paylaşım yapan üç okul müdürü, aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İfadeleri alınıp serbest bırakıldıktan sonra müdürlerden biri hakkında dava açıldı.

Urfa 11. Ağır Ceza Mahkemesi, katledilen 34 kişinin cenazesinde çekilen fotoğraftaki sarı kırmızı yeşil flamayı gerekçe göstererek müdüre 10 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verdi.

Öte yandan mahkeme heyeti, savcılığa yazı yazarak, daha önce aynı fotoğraf gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilen diğer iki okul müdürü hakkında da dava açılmasını talep etti.

(RT)