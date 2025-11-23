Urfa'da işyerinde işkenceyle öldürülen çocuğun dosyasına gizlilik kararı getirildi

Urfa’nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde hava kompresörüyle işkenceye edildikten sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Rojda Altıntaş’a konuşan Kendirci’nin babası, “Hayatımda ilk kez emniyet gördüm. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala olayın şokundayız. Dün gizlilik kararı elimize ulaştı. Biz talep etmedik. Bu basıncın ne kadar etkili olduğunu biliyordu. Bu bir cinayettir. Çocuğumuz çok saygılıydı sessiz bir çocuktu. Oğlum çok efendiydi. MESEM öğrencisiydi, zorunlu olarak oradaydı” dedi.

Ajans Urfa’daki habere göre avukatlar, dosyaya ilişkin bilgi almak için yaptıkları başvurunun savcılık tarafından “gizlilik” gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Urfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, iş yerindeki kalfa ve bir çalışanın hava kompresörüyle yaptığı ağır şiddet sonucu yaralandı. İç organları zarar gören Muhammed, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 19 Kasım’da kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Habip Aksoy, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; ancak daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından yeniden tutuklandı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda tepki çeken açıklamasında yaşananların “işkence değil, şakalaşma sırasında meydana gelen bir olay” olduğunu savunmuştu.

