ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 14:28
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2025 14:33
2 dk Okuma

Urfa'da işyerinde işkenceyle öldürülen çocuğun dosyasına gizlilik kararı getirildi

Savcılık, avukatların dosyaya erişim talebini “gizlilik” gerekçesiyle reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Urfa'da işyerinde işkenceyle öldürülen çocuğun dosyasına gizlilik kararı getirildi
*Muhammed Kendirci Fotoğraf: Sosyal Medya

Urfa’nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde hava kompresörüyle işkenceye edildikten sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Rojda Altıntaş’a konuşan Kendirci’nin babası, “Hayatımda ilk kez emniyet gördüm. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala olayın şokundayız. Dün gizlilik kararı elimize ulaştı. Biz talep etmedik. Bu basıncın ne kadar etkili olduğunu biliyordu. Bu bir cinayettir. Çocuğumuz çok saygılıydı sessiz bir çocuktu. Oğlum çok efendiydi. MESEM öğrencisiydi, zorunlu olarak oradaydı” dedi.

Ajans Urfa’daki habere göre avukatlar, dosyaya ilişkin bilgi almak için yaptıkları başvurunun savcılık tarafından “gizlilik” gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Urfa’nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, iş yerindeki kalfa ve bir çalışanın hava kompresörüyle yaptığı ağır şiddet sonucu yaralandı. İç organları zarar gören Muhammed, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 19 Kasım’da kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Habip Aksoy, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; ancak daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından yeniden tutuklandı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda tepki çeken açıklamasında yaşananların “işkence değil, şakalaşma sırasında meydana gelen bir olay” olduğunu savunmuştu.

16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
16 yaşındaki MESEM öğrencisi anlatıyor: Isınmak için sobaya yağ döküp, çöp yakıyoruz
17 Kasım 2025
İstanbul Barosu’ndan Çocuklar İçin MESEM Hak Rehberi
12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ GÜNÜ
İstanbul Barosu’ndan Çocuklar İçin MESEM Hak Rehberi
12 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
MESEM çocuk işçiler Muhammed Kendirci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git