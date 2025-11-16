Urfa'da işkenceye maruz bırakılan çocuk işçi yoğun bakımda

Urfa'nın Bozova ilçesindeki bir atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk aynı iş yerinde çalışan iki kişi tarafından elleri bağlanarak 'yüksek basınçlı kompresörle' işkenceye maruz bırakıldı.

Ağır yaralanıp, yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından önce daha detaylı bir müdahale için Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Çocuk işçi öldürmek suç değil"

AHMET HASKİRO DAVASINDA KARAR "Çocuk işçi öldürmek suç değil"

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine bir kişi gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba A.K., sorumluların cezalandırılmasını istedi.

(NÖ)