ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2025 11:31
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2025 11:59
1 dk Okuma

Urfa'da işkenceye maruz bırakılan çocuk işçi yoğun bakımda

Çalıştığı iş yerinde 'yüksek basınçlı kompresörle' işkenceye maruz bırakılan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Şüpheli olarak gözaltına alınan bir kişi 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Urfa'da işkenceye maruz bırakılan çocuk işçi yoğun bakımda
Fotoğraf: AA

Urfa'nın Bozova ilçesindeki bir atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk aynı iş yerinde çalışan iki kişi tarafından elleri bağlanarak 'yüksek basınçlı kompresörle' işkenceye maruz bırakıldı.

Ağır yaralanıp, yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından önce daha detaylı bir müdahale için Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

"<a href=Çocuk işçi öldürmek suç değil"' loading='lazy'>
AHMET HASKİRO DAVASINDA KARAR
"Çocuk işçi öldürmek suç değil"
7 Kasım 2025

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine bir kişi gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba A.K., sorumluların cezalandırılmasını istedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk işçi urfa akran zorbalığı işkence ve kötü muamele Bozova
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git