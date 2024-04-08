Urfa'da final maçı: Fenerbahçe çekildi, Galatasaray kupa kaldıramadı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacakken çıkan kriz nedeniyle ertelenen Türkiye Süper Kupa Finali bu kez yarıda kaldı. Urfa’ya alınan maç Fenerbahçe’nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edildi.

Fenerbahçe aldığı karar gereği maça 19 Yaş Altı Takımı'yla çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Hemen ardından Fenerbahçe oyunu başlatmadı ve soyunma odasına gitti. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Bu nedenle Urfa'da kupa töreni de yapılmadı.

Şimdi ne olacak?

TFF'nin bundan sonra izleyeceği yol haritasını 1 haftada tamamlanması bekleniyor. İlk olarak müsabaka görevlilerinin raporları beklenecek. Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları devreye girecek. Fenerbahçe TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.

Sevkin ardından Fenerbahçe'nin savunması istenecek. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi adına "haklı bir gerekçe"nin görülmemesi durumunda maç hükmen Galatasaray galibiyeti ile tescil edilecek.

Koç: Olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe’yi isyan noktasına getirdi

Ali Koç da maçın ardından açıklama yaptı. Birçok konuda yaşadıkları haksızlıkların kendilerini isyan noktasına getirdiğini söyledi:

Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımına Rize deplasmanı dönüşü yapılan suikast girişimi, son deplasman maçında futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan şampiyonluklarımız. Suikast girişiminin hala faili meçhul kalması bizi en çok acıtan durum. Devletimizin en önemli kademelerinden teminatlar verilerek 'Merak etmeyin, biz suçluları bulacağız' denilerek maçlara devam edildi. Hala ilerleme yok. 3 Temmuz kumpasının ardından açılan davaların hala havada kalması... Bütün bunların bütün bu kötülüklerin, bu garip olayların, anormalliklerin, hepsinin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe Kulübünü isyan noktasına getirmiştir. İstemeyerek, arzu etmeyerek ilk adımımızı Şanlıurfa'da atmak zorundayız. Bugünkü isyanımız ve tepkimiz, Süper Kupa'daki duruşumuz maçın tarihiyle, son deplasmanda yaşadıklarımızla ilgili, alakalı değildir. Olağanüstü genel kurulda yaşadıklarımızı anlattık. İsyanımız ve isyanımız doğrultusunda ilk adımımızı atarken işi basitleştirmek, 'Ne olacak ki bu tarihte oynasanız, başkaları da oynuyor.' demek, kabul edilebilir değildir. Son deplasmanda yaşananların ardından FIFA Başkanı futbolcuların güvenliği ve emniyetinden bahsetti. Bunun olmazsa olmaz bir durum olduğunu söyledi. Bunu sağlamaktan kim sorumlu? Her deplasman maçında olduğu gibi ev sahibi, TFF ve devlet. Size göre Trabzonspor maçında bu güven ortamı sağlanabildi mi? Güvenli ortam sağlansaydı futbolcularımıza yapılan linç girişiminde oyuncularımız kendilerini korumak zorunda kalmazlardı. Tek bir 'Geçmiş olsun' mesajı paylaşılmadı. Ne devletten, ne siyasetçilerden, TFF dahil olmak üzere futbolun paydaşlarından. Bunu da bir yere not ettik. Bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza alabilmesi için alttan alta çalıştılar. Bizim futbolcularımız için 'Bunlara hapis cezası verilmesi gerekir' diyenler oldu. Baskıya boyun eğen TFF, 2 oyuncumuza ceza verdi. Peki futbolcuların güvenliğini sağlayamayanlara ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan aldı, TFF yerinde duruyor, Vali ve Emniyet Müdürü'ne bir işlem yapılmadı. Bizim buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor? Türk futbolunda bize göre net olan bir durum var. Türk futbolunda hakemler üzerinden ligi dizayn eden bir şebeke var.

Özbek: Bütün spor paydaşlarını aklı selim davranmaya çağırıyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen maçla ilgili konuştu. Yaşananları ‘akıl tutulması’ olarak nitelendirdi:

"Bir sürü şeyler söylediler. '19 yaş altı takımıyla çıkacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız...' Ya bunlar akıl tutulması, neticede bu bir maç. Bir final maçı. Türkiye'nin kupası ve çok önemli. Daha önemlisi Urfa gibi güzel bir şehirde, buranın çocuklarına, insanlarına bu derbiyi seyrettirmenin keyfini almak varken, hiç beklediğimiz, ummadığımız bir şeyle karşılaştık. Neden şenlik havasında geçmesi gereken bir Süper Kupa finalini böyle bir dakikada biten bir şekle getiriyorsunuz? Ben çok üzüldüm. Dünyaya rezil olduk. Türk futboluna yakışacak hareketler içinde olunmasını diliyorum. Böyle bir final olmaması gerekirdi.”

Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticilerle görüşüp görüşmediklerine yönelik soruya, "Hayır. Ben protokole geldim, normalde onların da protokole gelmesi lazım. Sayın Bakan oradaydı. Sayın Federasyon Başkanı oradaydı. Kimse gelmedi. Bunun bir anlamı yok. Niye böyle şey yapıyorlar?" cevabını verdi.

(HA)