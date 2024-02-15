Urfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez sergilenecek

Ziyarete 2015'te açılan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde, neolitik döneme ait 81 eser ilk kez sergilenecek.

30 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip müzede, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kazılarda çıkarılan eserler sergileniyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Urfa'da 15 Mart 2023'te yaşanan selden etkilenen ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak müzede, Taş Tepeler projesi kapsamındaki kazılardan çıkarılan 81 eser ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.

Bu eserler arasında Göbeklitepe'nin "D yapısında" bulunan, yüzeyinde boya kalıntıları görülen kireç taşından yapılmış "yaban domuzu", "kızıl akbaba" heykelleri, insan heykeli ve boncuklardan yapılmış süs eşyaları gibi 81 eser yer alıyor.

Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, "2024 yılı Şubat ayında açılacak müzemizle beraber 81 adet neolitik çağa ait eser müzemizde teşhire sunulacaktır. Bu eserlerden tabii en önemlisinden bahsetmek gerekirse boyalı domuz heykeli. Neolitik çağdan günümüze kadar ulaşmış dünyanın en eski boyalı heykeli olarak bu eseri nitelendirebiliriz. Bunun yanı sıra en eski akbaba heykelini de söyleyebiliriz. Göbeklitepe'nin keşfiyle beraber hep anımsanan insan heykeli de müzemizde teşhire çıkarılacak yeni eserler arasında yer almaktadır" dedi.

Uludağ, 2024 yılı Dünya Neolitik Kongresi'nin de Urfa'da yapılacağını aktardı.(AÖ)