biamag
HABER
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2025 16:07
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2025 20:30
1 dk Okuma

Urfa'da beton dökümü sırasında inşaat çöktü: İki çocuk işçi hayatını kaybetti

Tek katlı bir bina inşaatında meydana gelen çökmede 15 ve 16 yaşında iki çocuk işçi yaşamını yitirdi, üç işçi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Urfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü. Meydana gelen göçüğün sebebi bilinmiyor.

İnşaatta çalışan beş işçi beton ve demir yığınının altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi‘ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı.

Soruşturma başlatıldı

İşçilere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine ulaşan ekiplerin çabası sonucunda işçiler göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden 2'si yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri 15 yaşındaki Sedat Kurt ve 16 yaşındaki Yakup Güneş olarak açıklandı. İSİG verilerine göre bu yıl en az 81 çocuk işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
urfa iş cinayeti inşaat çocuk işçi cinayeti çocuk işçiliği
