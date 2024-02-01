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Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 09:58
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2024 10:40
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Urfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Urfa Bozova'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan 2 katlı bir ev çöktü. Olay sırasında evde 10 kişi vardı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Urfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: Cebrail Caymaz / AA

Urfa'nın Bozova ilçesindeki iki katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırsal Deliler Mahallesinde Cemile Arıkan'a ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), Ahmet (15), Ayça (12) ve Açelya Urak (8) ile Dilber (34), Adem Arda (13) ve Emre Tuna Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan Cemile Arıkan (56) ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.

(HA)

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