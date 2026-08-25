Urfa'da 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu

Urfa'daki Karahantepe'de yapılan kazılarda 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu.

70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.

Eser, 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde yer alıyordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şöyle dedi:

"İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

(EMK)