Urfa Cezaevinde şüpheli ölüm

Urfa 1 No'lu T Tipi Cezaevi'ndeki adli mahpus Abdurrahim Yüksel, tedavi için kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, tutulduğu koğuşta kavga ettiği iddia edilen ve bu nedenle tekli hücreye konulan Yüksel’in, cezaevi yetkililerince hücrede kendini yaktığı ileri sürüldü.

Cezaevi savcılığı olaya dair soruşturma başlattı.

Yüksel’in cenazesi Urfa Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan yakınları tarafından alınarak, dün memleketi Mardin’in Savur) ilçesine bağlı Dengiza (Serenli) mahallesinde toprağa verildi.

“Çakmağı nasıl hapishaneye sokabiliyor?”

“Öldürmeye teşebbüs ve delilleri karartma” suçlamasıyla 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Yüksel, 10 Temmuz 2024’te tutuklanmıştı.

19 Temmuz’da kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda bulunan yanık ünitesinde tedavi ediliyordu. Dün sabah hayatını kaybetti.

Urfa Adli Tıp Kurumu Morgundan cenazeyi teslim alan abisi Nedim Yüksel, MA’ya yaptığı açıklamada, cezaevi idaresinin 19 Temmuz’da kendilerini arayarak kardeşlerinin hastaneye kaldırıldığını haber verdiğini aktardı:

“Kardeşimin yanık ünitesine kaldırıldığını söylediler. Biz de hastaneye geldik. Savcının olayı anlatımına göre, koğuşta bir arkadaşıyla kavga ediyor. Onları ayırmak için onu alıp tekli hücreye götürüyorlar. Götürüldüğü hücrede yatakları yakıp kendisini ateşe veriyor.”

Savcının, kardeşinin içeriye gizlice çakmak soktuğunu iddia ettiğini aktaran Yüksel, "Ben de savcı beye, 'Çakmağı içeriye nasıl sokabiliyor?' diye sordum. Bu olay bizde çok büyük şüphe uyandırdı. Kamera kayıtlarının incelenmesini, olayın araştırılmasını istiyoruz. 10 gün önce onu sapa sağlam gönderdik, şimdi cenazesini alıyoruz.”

Ailenin talebi üzerine Cezaevi Savcısı ile görüşen Urfa Barosu avukatları, savcının, hücreye götürülen Yüksel’in araması sırasında kendini yaktığı iddia edilen çakmağın "gözden kaçırıldığını" söylediği bilgisini verdi.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) raporuna göre, 2018 yılı başından 2023 yılı sonuna kadar 522 mahpus yaşamını yitirdi. Adalet Bakanlığının önergeye verdiği yanıta göre de 2018-2023 yılları arasında, 24 Temmuz 2023 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 2 bin 258 hükümlü ve tutuklu hayatını kaybetti.

(AS)