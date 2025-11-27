ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2025 11:44
2 dk Okuma

Urfa Barosu: Fiziksel şiddet sonucu ölen çocuk işçi dosyasının takipçisiyiz

Urfa'da aynı iş yerindeki kalfa H.A tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan ve ölen çocuk işçi soruşturmasında gizlilik kararı sürüyor. Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ailenin vekaleti üzerine dosyayı takip edeceğini açıkladı.

Urfa Barosu: Fiziksel şiddet sonucu ölen çocuk işçi dosyasının takipçisiyiz

Urfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde kalfa H.A'nın fiziksel şiddete maruz bıraktığı MESEM'li 15 yaşındaki çocuk işçi M.K'nin ölümüne ilişkin soruşturmayı takip eden Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Halil Delil Beyaztaş, bianet'e konuştu.

"Çocuğa karşı işlenmiş suçlarda gerçek bir caydırıcılık yok"

Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Halil Delil Beyaztaş baro yönetimi ve komisyon olarak aileden vekalet aldıklarını ve dosyanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Cezasızlık politikası toplumda adalet duygusunu azaltmış durumda özellikle çocuğa karşı işlenmiş suçlarda gerçek bir caydırıcılık yok. Bu durum bu tarz dosyaların takibini zorlaştırıyor. Hem bu alandaki ihtisas mahkemeleri çoğaltılmalı hem de çocuk hakları ciddi bir zeminde korunmalı" dedi.

Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Halil Delil Beyaztaş

MESEM nedir?

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi, 09.12.2016 tarihinde, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim vermektedir. En az ortaokul mezunu olan öğrenciler kayıt olabilmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu okulu bitirenler hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi almaktadır. Bu okul türünde eğitim süresi 4 yıldır. Haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta'nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilir. 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmektedir.

Çocuk hakları savunucuları, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenleme olduğunu bu nedenle kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Ne olmuştu?

Urfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, kalfası H.A tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Önce Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kalfa H.A, adli kontrol şartıyla önce serbest bırakıldı ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde çocuğa ait kıyafetlerinin kaybolması üzerine 1 hemşire ile 2 temizlik personeli 'delil karartma' şüphesiyle açığa alındı.

Dosyaya gizlilik kararı getirildi. Atölye'de olay esnasında birden fazla kişi bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

(NÖ)

çocuk işçi urfa MESEM çocuk yaşam hakkı çocuğun yaşam hakkı ihlali
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

