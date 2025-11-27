Urfa Barosu: Ağır fiziksel şiddet sonucu ölen çocuk işçi dosyasının takipçisiyiz

Urfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde kalfa H.A'nın ağır fiziksel şiddete maruz bıraktığı MESEM'li 15 yaşındaki çocuk işçi M.K'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

M.K'nin ağır yaralı halde kaldırıldığı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde kıyafetlerinin kaybolması üzerine 1 hemşire ile 2 temizlik personeli 'delil karartma' şüphesiyle açığa alınmıştı.

Dosyaya savcılık tarafından gizlilik kararı getirildi. Atölye'de olay esnasında birden fazla kişi bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Halil Delil Beyaztaş

"Çocuğa karşı işlenmiş suçlarda gerçek bir caydırıcılık yok"

Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Halil Delil Beyaztaş bianet'e yaptığı açıklamada baro yönetimi ve komisyon olarak aileden vekalet aldıklarını ve dosyanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Cezasızlık politikası toplumda adalet duygusunu azaltmış durumda özellikle çocuğa karşı işlenmiş suçlarda gerçek bir caydırıcılık yok. Bu durum bu tarz dosyaların takibini zorlaştırıyor. Hem bu alandaki ihtisas mahkemeleri çoğaltılmalı hem de çocuk hakları ciddi bir zeminde korunmalı" dedi.

