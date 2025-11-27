ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 17:12
1 dk Okuma

Urfa Barosu: Ağır fiziksel şiddet sonucu ölen çocuk işçi dosyasının takipçisiyiz

Urfa'da aynı iş yerindeki kalfa H.A tarafından ağır fiziksel maruz bırakılan ve ölen çocuk işçi soruşturmasında gizlilik kararı sürüyor. Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ailenin vekaleti üzerine dosyayı takip edeceğini açıkladı.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Urfa Barosu: Ağır fiziksel şiddet sonucu ölen çocuk işçi dosyasının takipçisiyiz

Urfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde kalfa H.A'nın ağır fiziksel şiddete maruz bıraktığı MESEM'li 15 yaşındaki çocuk işçi M.K'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

M.K'nin ağır yaralı halde kaldırıldığı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde kıyafetlerinin kaybolması üzerine 1 hemşire ile 2 temizlik personeli 'delil karartma' şüphesiyle açığa alınmıştı.

Dosyaya savcılık tarafından gizlilik kararı getirildi. Atölye'de olay esnasında birden fazla kişi bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

Urfa'da ustasının ağır fiziksel şiddete maruz bıraktığı çocuk işçi öldü
Urfa'da ustasının ağır fiziksel şiddete maruz bıraktığı çocuk işçi öldü
20 Kasım 2025
Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Halil Delil Beyaztaş

"Çocuğa karşı işlenmiş suçlarda gerçek bir caydırıcılık yok"

Urfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Halil Delil Beyaztaş bianet'e yaptığı açıklamada baro yönetimi ve komisyon olarak aileden vekalet aldıklarını ve dosyanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Cezasızlık politikası toplumda adalet duygusunu azaltmış durumda özellikle çocuğa karşı işlenmiş suçlarda gerçek bir caydırıcılık yok. Bu durum bu tarz dosyaların takibini zorlaştırıyor. Hem bu alandaki ihtisas mahkemeleri çoğaltılmalı hem de çocuk hakları ciddi bir zeminde korunmalı" dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk işçi urfa MESEM çocuk yaşam hakkı çocuğun yaşam hakkı ihlali
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

