YT: Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:12 19 Aralık 2025 17:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 18:00 19 Aralık 2025 18:00
Okuma Okuma:  3 dakika

Urfa Adil Bucak Çocuk Evleri’nde çocuklara şiddet ve tehdit

Urfa'da koruma altındaki üç çocuk, kaldıkları kurumda personel tarafından şiddette maruz bırakıldı. Kurumdan kaçarak şikayetçi olan çocuklar, diğer çocukların da tehdit edildiğini anlattı.

Urfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Adil Bucak Çocuk Evleri’nde kalan üç çocuk, “kurum ablaları” diye bilinen personeller, öğretmenler ve güvenlik görevlileri tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz bırakıldı.

Çocukların kurumdan kaçarak bir psikolojik danışmanlık merkezine başvurup durumu anlatması üzerine emniyet, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıca, hastane muayenesi sonrası çocuklar için darp raporu hazırlandı.

Çocukların başka bir kuruma gönderilmesi talep edildi

Çocuklar, avukatlar ve psikologlar eşliğinde emniyette ifade verdi. Kurumdaki görevlilerin kendilerini darp ettiğini anlattı. Kurum görevlilerinin, yaşça büyük çocukları küçük çocukları darp etmeleri için azmettirici şekilde davrandığı da kaydedildi. Çocukların darp edildikleri esnada zaman zaman yaralandığı, tedavilerinin ise kurum içinde yapıldığı ifadelere yansıdı.

Çocuklar ifadelerinde darp edildikleri esnada tehdit edilip, korkutulduklarını da paylaştı. İfadelerde ayrıca, kurumda kalan diğer çocukların da fiziksel şiddete maruz bırakıldığı, bir çocuğun daha kendileriyle birlikte şikayetçi olmak üzere kaçmak isterken müdür ve müdür yardımcısı tarafından “Gidersen senin kemiklerini kırarız” sözleriyle tehdit edildiği belirtildi.

Şikayetçi çocukların avukatları, ifade işlemlerinin ardından müvekillerinin başka bir kurumda koruma altında alınmaları talep etti.

Çocuk koruma sistemi nasıl işlemeli?

Türkiye'de Türkiye’de çocukların korunmasına ilişkin temel çerçeve 2005'te yürürlğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile belirleniyor. Bu kanunda, çocukların barınma ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesine, eğitimlerinin devam ettirilmesine, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ebeveynlerine danışmanlık hizmetinin sağlanmasına yönelik koruyucu ve destekleyici tedbir kararları yer almaktadır.

Bu kanuna göre devlet, korunma ihtiyacı olan çocukların şiddetten uzak, güvenli ve insan onuruna yakışır koşullarda yaşamalarını sağlamakla yükümlü. Çocuğun üstün yararı, tüm idari ve adli süreçlerde temel ilke olarak kabul ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sorumlulukları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk evleri ve benzeri kurumlarda kalan çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini güvence altına almak, personelin çocuk haklarına uygun davranmasını sağlamak ve olası ihlallerde derhal idari ve adli süreçleri başlatmakla sorumlu. Kurumlarda şiddet iddialarının ortaya çıkması halinde, çocukların başka bir güvenli ortama alınması ve etkin bir soruşturma yürütülmesi gerekiyor.

Çocuk İhmali, istismarı ve sömürü şüphesinde başvuru mekanizmaları

112 –Acil Çağrı Merkezi

Hayati tehlike, şiddet, cinsel istismar veya acil risk durumlarında.

ALO 183 – Sosyal Destek Hattı

Çocuk istismarı, aile içi şiddet, ihmal ve risk bildirimleri için 7/24 çalışan hat

155 – Polis İhbar Hattı

Acil olmayan ancak suç şüphesi taşıyan durumlar için.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlükleri

Profesyonel inceleme, koruma tedbirleri ve sosyal hizmet müdahaleleri için.

Cumhuriyet Savcılıkları

Cinsel istismar, ağır ihmal veya suç şüphesi içeren her durumda doğrudan başvuru yapılabilir.

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM)

Cinsel istismar vakalarında çocuğun ifadesinin uzmanlar eşliğinde tek seferde alındığı güvenli merkezlerdir.

(NÖ)

çocuğa şiddet urfa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı çocuk evleri çocuk koruma Çocuk Koruma Kanunu
tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

