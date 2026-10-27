Ürdün Suriye’yi bombaladı: “Sivil kayıplardan dolayı üzgünüz”

Ürdün Hava Kuvvetleri, Kerek’teki bir kilisede dokuz kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan üç gün sonra, 26 Ekim gecesi Suriye’nin güneyindeki birçok noktayı bombaladı. Ürdün ordusu, “Ürdün Caydırıcılığı-Hamud” adını verdiği operasyonun kilise saldırısıyla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü silahlı grupları hedef aldığını açıkladı.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dera ve Süveyda kırsalındaki saldırılarda üçü çocuk en az yedi kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Ürdün savaş uçakları, Dera’nın kuzeydoğusundaki Lecat bölgesine bağlı El-Taf köyünde bir çadırı vurdu. Aynı aileden üçü çocuk beş kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Bakanlık ayrıca Dera’nın Nasib bölgesi yakınındaki Eş-Şiyah çiftliklerinde 80 yaşındaki bir kişi ile Süveyda’nın kuzeyindeki Şuheyb’de 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Muzayrib’de bir konutun vurulduğu saldırıda ise can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Ürdün ordusu saldırıları “Suriye hükümetiyle koordinasyon içinde” gerçekleştirdiğini duyurdu. Suriye hükümeti ise bu açıklamayı reddetti ve “bu askerî operasyon konusunda Suriye tarafıyla önceden herhangi bir koordinasyon yapılmadığını” bildirdi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı ve durumu değerlendirmek üzere Ürdünlü yetkililerle iletişimi sürdürdü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Ürdün’e, Suriye topraklarında önceden koordinasyon kurmadan operasyon düzenlemesine ilişkin “tam çekincesini” iletti. Bakanlık, bundan sonraki sınır ve güvenlik adımlarında iki ülke arasında koordinasyon gerektiğini vurguladı.

“Sivil kayıplardan dolayı üzgünüz”

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, X hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki IŞİD unsurlarını hedef aldıklarını öne sürdü.

Mumeni, saldırıda 20 IŞİD’linin öldürüldüğünü ve “büyük bir silah deposunun imha edilmesiyle” örgüte ağır hasar verdiklerini yazdı.

Sivillerin bulunduğu yönünde bilgi bulunan yerleri hedef almaktan kaçındıklarını ve bu konuyu Suriye makamlarıyla takip ettiklerini belirten Mumeni, “Sivil kayıplardan dolayı üzgünüz” dedi.

Jordan Reaffirms Deep Institutional Security Coordination with Syria Against Shared Threats Gov't: Jordan Committed to Expanding Cooperation, Facing Common Challenges with Syria – Gov't: Daesh Poses Shared Threat to Jordan, Syria – Momani: Deep Respect Reaffirmed for Syrian State and People – Momani: Years-Long Jordan-Syria Cooperation Continues Against Terrorism, Arms, and Drug Smuggling – Momani: Yesterday’s Strikes Follow Exhaustion of Patience Over Terrorist Movements – Momani: Airstrikes Executed on Field Intelligence to Neutralize Imminent Terrorist Threats – Momani: Over 20 Daesh Operatives Killed, Major Weapons Depot Destroyed in Syrian Strikes – Momani: Jordan Avoided Civilian-Populated Sites, Regrets Unintended Casualties – Momani: Armed Forces Maintain Strict Protocols to Prevent Civilian Harm – Momani: Protection of Innocent Lives Outside Borders Remains Paramount – Momani: Joint Jordan-Syria Committee Established Following Anti-Daesh Operation – Momani: Jordan Reaffirms Unwavering Commitment and Past Support to Syrian People – Momani: Kingdom Supports Syrian Security, Territorial Unity, and Internal Cohesion – Momani: Jordan Coordinates Globally to Safeguard Syrian Sovereignty — Dr. Mohammad H Al-Momani (د. محمد حسين المومني) (@DrMohAlmomani) October 27, 2026

Suriye Nasib Sınır Kapısı’nı kapattı

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrük Genel İdaresi, gelişmelerin ardından Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı’nı bugün kapattı.

İdare, yolcu ve ticari geçişleri her iki yönde de askıya aldığını, kararı Dera’daki “mevcut koşullar ve sahadaki gelişmeler” nedeniyle yolcuların ve çalışanların güvenliğini korumak amacıyla aldığını açıkladı.

Nasib, Ürdün tarafında Cabir adıyla bilinen sınır kapısıyla birlikte iki ülke arasındaki yolcu ve yük taşımacılığının ana güzergâhlarından birini oluşturuyor.

Kerek kilise saldırısı Silahlı kişiler, 23 Ekim’de Ürdün’ün güneyindeki Kerek vilayetinin Hamud köyünde bulunan Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi’nde cenaze töreni sürerken ateş açtı. Ürdün makamları ilk saatlerde yedi kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralılardan ikisinin daha hayatını kaybetmesinin ardından 24 Ekim’de can kaybı dokuza yükseldi. Yetkililere göre 34 kişi yaralandı. Saldırının hemen ardından herhangi bir örgüt sorumluluk üstlenmedi. Güvenlik kamerası görüntüleri en az üç silahlı kişinin kilisenin girişinde ateş açtığını gösterdi. Ürdün güvenlik güçleri 26 Ekim’de Hazza Zeydan Muhammed, kardeşi Mişal Zeydan Muhammed ve akrabaları Ahmed Sami Hüseyin’i saldırının şüphelileri olarak yakaladıklarını açıkladı. Ürdün Kamu Güvenliği Direktörü Ubeydullah el-Maaytah, üç kişinin aynı aileden olduğunu ve güvenlik güçlerinin onları Kerek’teki terk edilmiş bir evde bulduğunu söyledi. El-Maaytah’a göre şüpheliler teslim olmayı reddederek güvenlik güçlerine ateş açtı, güvenlik güçleri üçünü de yaralı olarak yakaladı. Yetkililer evde silah ve mühimmat bulduklarını açıkladı. Maaytah, ilk soruşturmanın şüphelilerin başka hücrelerle bağlantısını ortaya koymadığını da söyledi. *Kerek’te silahlı saldırı düzenlenen kilise, 24 Ekim 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

(VC)