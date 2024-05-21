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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 11:31
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 11:44
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Upcycle İstanbul Art and Design Festival 5 Haziran'da başlıyor

Festival, herkesi sanatın verdiği ilhamla ileri dönüşüm hareketine katılarak tüketim alışkanlıklarının yarattığı çevresel etkiyi birlikte sorgulamaya davet ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Upcycle İstanbul Art and Design Festival 5 Haziran'da başlıyor

Upcycle İstanbul Art and Design Festival bu yıl, Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran'ı da içerecek şekilde 5-9 Haziran tarihleri arasında Müze Gazhane'de düzenlenecek.

Festival, herkesi sanatın verdiği ilhamla ileri dönüşüm hareketine katılarak tüketim alışkanlıklarının yarattığı çevresel etkiyi birlikte sorgulamaya davet ediyor. 

Erkan Doğanay'ın sanat danışmanlığında hazırlanan sanat ve tasarım sergileri kapsamında sanatçıların iklim krizini odağına alan eserleri sergilenecek.  

İklim krizini ele alan podcast serisi Esmiyor ortaklığıyla gerçekleşecek Upcycle İstanbul Talks kapsamında; çevre dostu sanatçılar, tasarımcılar, aktivistler, akademisyenler ve STK'lar ağırlanacak.  

Upcycle İstanbul Sahnesinde çeşitli film, belgesel ve kısa film gösterimleri olacak. Zeynep Atakan seçkisiyle belirlenen kısa filmlerin teması bu yıl “su krizi”.

Festival kapsamında; Tetra Pak karton içecek atıklarından geri dönüştürülerek oluşturulan özel bir malzeme ile üretilen sahne, stantlar, yönlendirmeler, panolar, festivalin ilk yılından beri aynı malzemelerin elden geçirilmesiyle tekrar tekrar kullanılıyor. Ayrıca kağıt israfını engellemek için de görevli isimlikleri atık kumaşların ileri dönüşümü ile hazırlanıyor. (AÖ)

upcycle ileri dönüşüm festivali
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