UNRWA: Refah'tan 150 bin kişinin göç ettiği tahmin ediliyor

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in, uluslararası tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

İsrail, Refah kentine saldırmaya devam ediyor

BM: Yaklaşık 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

UNRWA Medya Departmanından Louise Waterridge, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Refah'ın batısına bakıldığında her yerde ailelerin eşyalarını topladığı, sokak ve caddelerin büyük ölçüde boşaldığı görülüyor" diye konuştu.

UNRWA'nın 150 bin kişinin Refah'taki saldırılardan kaçtığını tahmin ettiğini belirten Waterridge, "Güneyde Refah'ın merkezine ve Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya'ya doğru yeni bölgeler için tahliye emirleri çıkarıldı" dedi.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu, bugün, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede daha Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dün, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(EMK)