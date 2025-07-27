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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2025 15:49
2 dk Okuma

UNRWA: İsrail'in Gazze'ye havadan yardım atması açlığı engellemeyecek

BM Filistin Mülteci Ajansı, İsrail’in uyguladığı ablukanın kaldırılması ve tüm sınır kapılarının açılması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
UNRWA: İsrail'in Gazze'ye havadan yardım atması açlığı engellemeyecek
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne kara yoluyla daha fazla yardım girmesi yerine havadan yardım atma kararını eleştirdi.

UNRWA’nın X hesabından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi’ne sınırdan yüzlerce kamyon geçirebilecekken neden hava yoluyla yardım gönderelim ki?” ifadelerine yer verildi.

Hava yoluyla yardım göndermenin Gazze’de derinleşen açlığı tersine çevirmeyeceği vurgulanan açıklamada, İsrail’in ablukası nedeniyle Gazze’de ortaya çıkan açlık felaketine karşı 6 bin tıra eşdeğer insani yardımın Tel Aviv yönetiminden yeşil ışık beklediği belirtildi.

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New York Times’a konuşan UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma’nın “Karadan yardım sağlama çok daha kolay, daha etkili, daha hızlı ve daha ucuz,” ifadelerine yer verildi.

UNRWA, İsrail’in uyguladığı ablukanın kaldırılması, tüm sınır kapılarının açılması ve ihtiyaç sahipleri için yardımlara güvenli ulaşım ve onurlu erişim sağlanması çağrısı yaptı.

Gazze açlıktan ölüyor

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze’nin yüzde 88’ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze’de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu açlık UNRWA Birleşmiş Milletler
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