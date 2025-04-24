ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 17:21
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 17:36
3 dk Okuma

UNRWA: İsrail, Gazze'de arama kurtarma çalışmalarında kullanılan 30 iş makinasını bombaladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın bildirdiğine göre yılbaşından bugüne patlamamış mühimmatlar nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 45 kişi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UNRWA: İsrail, Gazze'de arama kurtarma çalışmalarında kullanılan 30 iş makinasını bombaladı
Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras / AA

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun 21-22 Nisan'da Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda arama kurtarma ve altyapı çalışmalarında kullanılan 30 buldozer ve iş makinasını bombaladığını duyurdu.

UNRWA, İsrail saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde mevcut duruma ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda İsrail ordusunun 21-22 Nisan'da Gazze kenti, Gazze'nin kuzeyi ve Han Yunus'ta, bazıları ateşkes sırasında getirilenler olmak üzere 30'dan fazla buldozer ile iş makinasını bombaladığı belirtildi.

Söz konusu araçların arama-kurtarma, atık temizleme, kanalizasyon bakımı ve temiz su sağlanması gibi insani ve altyapı işlerinde kullanıldığına dikkati çekildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 50 milyon ton moloz oluştuğu aktarılan açıklamada, BM kurumlarının öncelikli alanlardaki enkaz kaldırma girişimlerinin, yakıt ve ekipman sıkıntısı, yollarda meydana gelen hasar ve genel güvensizlik gibi sebeplerden oldukça zor olduğu ifade edildi.

Gazze'de İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından güvenlik durumunun kötüleşmesi sebebiyle patlamamış mühimmatı temizleme sürecinin askıya alındığı hatırlatıldı.

Ocak ayından 22 Nisan'a kadar, 21 patlamamış mühimmata ilişkin olayın bildirildiği, bunların sonucunda 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20'si çocuk 45 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye insani yardım girişine izin vermediği anımsatılan raporda, hiçbir insani yardım veya ticari ürünün girmediği Gazze'de gıda ve tıbbi malzeme de dahil kritik öneme sahip malzemelerin ciddi bir şekilde tükendiği ifade edildi.

Gazze'deki mevcut insani felaketle başa çıkılması için bu malzemelere ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın un stokunun tükenmek üzere olduğuna yalnızca 250 gıda paketinin kaldığına dikkati çekildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sıkılaştırdığı kuşatma sebebiyle Gazze'deki ticari ürünlerin fiyatlarının ciddi şekilde arttığına da değinildi.

UNRWA'nın tıbbi kaynaklarının ciddi şekilde azaldığı paylaşılan açıklamada, temel tıbbi malzemelerin yüzde 32'sinin tükendiği, yaklaşık yüzde 66'sının da iki aydan kısa bir sürede tükeneceği belirtildi.

18 Mart'tan bu yana 420 bin kişi yerinden edildi

Yüz ölçümü ortalama 365 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nde yaklaşık 143 kilometrekarelik alanın İsrail ordusunun tahliye uyarısı yaptığı bölgelerden oluştuğuna dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nin yüzde 69'unun, İsrail'in "giriş yasağı", "tahliye uyarıları" veya her ikisini kapsayan alanlar haline geldiği ifade edildi.

BM'nin, 18 Mart'ta İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılara başlaması nedeniyle yaklaşık 420 bin Filistinlinin tekrar yerinen edildiği hatırlatıldı.

Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 90'ının yerinden edildiği hatırlatılan raporda, bazı Filistinlilerin 10'dan fazla kez yerinden edildiği hatırlatıldı.

Gazze'ye 50 gündür insani yardım girişini engelleyen İsrail ordusu, bölgedeki insani görev ve hizmet için kullanılan makinalar ve araçları hedef alıyor.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
HALK REHİNELERİ GERİ İSTİYOR
İsrail'de Netanyahu hükümetinin Gazze'yle savaş politikalarına karşı eski askerler ayakta
15 Nisan 2025
/haber/israil-de-netanyahu-hukumetinin-gazze-yle-savas-politikalarina-karsi-eski-askerler-ayakta-306482
İsrail, Gazze’deki hastanelere saldırmaya devam ediyor
13 Nisan 2025
/haber/israil-gazzedeki-hastanelere-saldirmaya-devam-ediyor-306401
TTB: İsrail’in Gazze’de sağlıkçıları hedef alması uluslararası hukukun açık ihlalidir
8 Nisan 2025
/haber/ttb-israilin-gazzede-saglikcilari-hedef-almasi-uluslararasi-hukukun-acik-ihlalidir-306265
İsrail, Gazze'de gazetecilerin çadırını hedef aldı
7 Nisan 2025
/haber/israil-gazze-de-gazetecilerin-cadirini-hedef-aldi-306214
İsrail Ordusu'ndan Gazze'de yeni tahliye emri: Beş mahalle hedefte
7 Nisan 2025
/haber/israil-ordusu-ndan-gazze-de-yeni-tahliye-emri-bes-mahalle-hedefte-306205
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 1000'i aştı
1 Nisan 2025
/haber/israil-in-ateskesi-bozarak-gazze-ye-yeniden-baslattigi-saldirilarda-can-kaybi-1000-i-asti-306024
İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü
31 Mart 2025
/haber/israil-in-bayramin-ikinci-gununde-gazze-ye-duzenledigi-saldirilarda-20-filistinli-oldu-306001
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir BM personeli ve 70 kişi öldü
20 Mart 2025
/haber/israil-in-gazze-ye-duzenledigi-saldirilarda-bir-bm-personeli-ve-70-kisi-oldu-305618
İsrail’in, ateşkes ilanından bu yana Gazze'de öldürdüğü kişi sayısı 123
18 Ocak 2025
/haber/israilin-ateskes-ilanindan-bu-yana-gazze-de-oldurdugu-kisi-sayisi-123-303744
İSRAİL SALDIRILARININ 464. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 46 bin 565’e yükseldi
12 Ocak 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-46-bin-565e-yukseldi-303550
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
HALK REHİNELERİ GERİ İSTİYOR
İsrail'de Netanyahu hükümetinin Gazze'yle savaş politikalarına karşı eski askerler ayakta
15 Nisan 2025
/haber/israil-de-netanyahu-hukumetinin-gazze-yle-savas-politikalarina-karsi-eski-askerler-ayakta-306482
İsrail, Gazze’deki hastanelere saldırmaya devam ediyor
13 Nisan 2025
/haber/israil-gazzedeki-hastanelere-saldirmaya-devam-ediyor-306401
TTB: İsrail’in Gazze’de sağlıkçıları hedef alması uluslararası hukukun açık ihlalidir
8 Nisan 2025
/haber/ttb-israilin-gazzede-saglikcilari-hedef-almasi-uluslararasi-hukukun-acik-ihlalidir-306265
İsrail, Gazze'de gazetecilerin çadırını hedef aldı
7 Nisan 2025
/haber/israil-gazze-de-gazetecilerin-cadirini-hedef-aldi-306214
İsrail Ordusu'ndan Gazze'de yeni tahliye emri: Beş mahalle hedefte
7 Nisan 2025
/haber/israil-ordusu-ndan-gazze-de-yeni-tahliye-emri-bes-mahalle-hedefte-306205
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 1000'i aştı
1 Nisan 2025
/haber/israil-in-ateskesi-bozarak-gazze-ye-yeniden-baslattigi-saldirilarda-can-kaybi-1000-i-asti-306024
İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü
31 Mart 2025
/haber/israil-in-bayramin-ikinci-gununde-gazze-ye-duzenledigi-saldirilarda-20-filistinli-oldu-306001
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir BM personeli ve 70 kişi öldü
20 Mart 2025
/haber/israil-in-gazze-ye-duzenledigi-saldirilarda-bir-bm-personeli-ve-70-kisi-oldu-305618
İsrail’in, ateşkes ilanından bu yana Gazze'de öldürdüğü kişi sayısı 123
18 Ocak 2025
/haber/israilin-ateskes-ilanindan-bu-yana-gazze-de-oldurdugu-kisi-sayisi-123-303744
İSRAİL SALDIRILARININ 464. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 46 bin 565’e yükseldi
12 Ocak 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-46-bin-565e-yukseldi-303550
Sayfa Başına Git