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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 08:13
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 08:17
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UNRWA, Gazze'de soğuktan donarak ölen bebek sayısının 7 olduğunu açıkladı

Açıklamada, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması çağrısı da yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir erkek, kucağında battaniyeye sarılmış bir bebek tutuyor. Erkek siyah bir mont, beyaz bir şapka ve boynunda bir atkı giyiyor. Arka planda, bir bina, bir ağaç ve birkaç araba görülüyor. Hava açık görünüyor ve güneş ışığı detayları aydınlatıyor. Adam ciddi bir ifadeyle kameraya doğru bakıyor.
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, soğuk hava ve barınak eksikliğinin İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yeni doğanların ölümüne neden olduğu aktarıldı.

AA'nın geçtiği habere göre, Gazze'de 7 bin 700 bebeğin hayatlarının kurtulması için gereken bakımdan yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, "bugüne kadar en az 7 bebeğin soğuk nedeniyle donarak öldüğü" bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) İsrail ordusunun saldırılarıyla Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmasını kınadığı kaydedilen açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ne ve çevresine Ekim 2024'ten bu yana 50 saldırı düzenlediğinin teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması çağrısı da yapıldı.

Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(EMK)

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İstanbul
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