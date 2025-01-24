Ünlü oyunculara ‘Gezi’ soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Barım’ın gözaltına alınma nedeni “Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçu.

Aynı soruşturma kapsamında öğle saatlerinde ise Barım’ın temsil ettiği oyunculardan Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de ifade için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Magazin muhabiri Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Barım'ın ajansıyla çalışan diğer oyuncular da ifadeye çağrılacak. (TY)