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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 17:40
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Ünlü oyunculara ‘Gezi’ soruşturması

Gözaltına alınan menajer Ayşe Barım’la aynı soruşturma kapsamında oyuncular Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifadeye çağrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ünlü oyunculara ‘Gezi’ soruşturması
Fotoğraf: Halit Ergenç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Barım’ın gözaltına alınma nedeni “Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçu.

Aynı soruşturma kapsamında öğle saatlerinde ise Barım’ın temsil ettiği oyunculardan Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de ifade için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Magazin muhabiri Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Barım'ın ajansıyla çalışan diğer oyuncular da ifadeye çağrılacak. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
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