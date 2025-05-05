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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 16:35
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 16:48
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Üniversitelilerden ‘Üç Fidan’ anması

İstanbul Üniversitesi önünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için bir araya gelen üniversiteliler “Ölümsüzleşmelerinin 53. yılında Denizleri saygıyla anıyor, mücadelemizde yaşatıyoruz” dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Fotoğrafta İstanbul Üniversitesi Ana Kapı önünde ellerinde dövizlerle kalabalık öğrenci grubu yer alıyor.
Fotoğraf ve videolar: Ali Dinç/bianet

Üniversite öğrencileri, idamlarının 53. yıldönümü öncesinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için İstanbul Üniversitesi Tarihi Ana Kapı önünde bir araya geldi.

Anmaya İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Ana Bina içinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın silüetlerinin olduğu pankart ile Ana Kapı’ya yürüdü.

Kapıda bekleyen diğer üniversiteliler ile buluşan öğrenciler sık sık, “Deniz, Yusuf, Hüseyin mücadeleye devam”, “Denizlere sözümüz devrim olacak” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları attı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını Alper Burak Tayhan okudu.

“53 sene geçse de Denizler ölmedi"

Tayhan, “Denizlerin kavga ruhu biz üniversiteli gençliğin, liseli gençliğin, işçi-işsiz gençliğin ruhuna ve sokaktaki mücadelemize, eylemlerimize yansıyor” dedi. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in öğrenci gençliğine mücadele mirası bıraktığını belirten Tayhan, “53 sene geçse de Denizler ölmedi, Denizlerin nabzı hala bu meydanda atıyor” diye konuştu.

"Denizlerin ruhu daima yanımızda"

19 Mart sürecinde ilk barikatın, Denizlerin üniversitesi önünde aşıldığını hatırlatan Tayhan şöyle konuştu:

“Bu süreçte, Denizlerden miras kalan mücadeleye sahip çıkmaya, onu yaşatmaya ve alanlara taşımaya çok daha fazla ihtiyacımız oluyor. Denizleri öne çıkaran somut koşullar bugün bütünüyle değişmedi. Faşizm tekrar ve tekrar o günden daha büyük çelişkiler yaratarak, yeni Denizleri yetiştiriyor. Denizleri unutturmaya, mücadelelerini gençlik hevesi, romantizm olarak göstermeye çalışanlara karşı biz öğrenci gençlik, Denizlerin devrime feda ettikleri yaşamlarının ve cüretli mücadelelerinin daima yolumuzu aydınlattığını söylüyoruz. Gençlik olarak sokakları doldurduğumuzda, okul sıralarında oturduğumuzda, işçilerle dayanışmada Denizlerin ruhunu daima yanımızda taşıyacağımızı söylüyoruz.”

Son mektupları okundu

Tayhan, “İdamlar, bizi yıldıramadı, yıldıramayacak. Ölümsüzleşmelerinin 53. yılında Denizleri saygıyla anıyor, mücadelemizde yaşatıyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Açıklamanın ardından bazı öğrenciler konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın son mektupları okunarak eylem sona erdi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Gezmiş üç fidan Hüseyin İnan Yusuf Aslan
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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