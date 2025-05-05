Üniversitelilerden ‘Üç Fidan’ anması

Üniversite öğrencileri, idamlarının 53. yıldönümü öncesinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için İstanbul Üniversitesi Tarihi Ana Kapı önünde bir araya geldi.

Anmaya İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Ana Bina içinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın silüetlerinin olduğu pankart ile Ana Kapı’ya yürüdü.

🔴 İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anmak için Tarihi Ana Kapı önüne yürüdü.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/RteLiILo37 — bianet (@bianet_org) May 5, 2025

Kapıda bekleyen diğer üniversiteliler ile buluşan öğrenciler sık sık, “Deniz, Yusuf, Hüseyin mücadeleye devam”, “Denizlere sözümüz devrim olacak” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları attı.

🔴 Üniversiteliler 'Üç Fidan'ı anıyor



Üniversitesi öğrencileri, idamlarının 53. yıldönümü öncesinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için İÜ Tarihi Ana Kapı önünde bir araya geldi.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/EFWGeUZ9y7 — bianet (@bianet_org) May 5, 2025

Öğrenciler adına basın açıklamasını Alper Burak Tayhan okudu.

“53 sene geçse de Denizler ölmedi"

Tayhan, “Denizlerin kavga ruhu biz üniversiteli gençliğin, liseli gençliğin, işçi-işsiz gençliğin ruhuna ve sokaktaki mücadelemize, eylemlerimize yansıyor” dedi. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in öğrenci gençliğine mücadele mirası bıraktığını belirten Tayhan, “53 sene geçse de Denizler ölmedi, Denizlerin nabzı hala bu meydanda atıyor” diye konuştu.

"Denizlerin ruhu daima yanımızda"

19 Mart sürecinde ilk barikatın, Denizlerin üniversitesi önünde aşıldığını hatırlatan Tayhan şöyle konuştu:

“Bu süreçte, Denizlerden miras kalan mücadeleye sahip çıkmaya, onu yaşatmaya ve alanlara taşımaya çok daha fazla ihtiyacımız oluyor. Denizleri öne çıkaran somut koşullar bugün bütünüyle değişmedi. Faşizm tekrar ve tekrar o günden daha büyük çelişkiler yaratarak, yeni Denizleri yetiştiriyor. Denizleri unutturmaya, mücadelelerini gençlik hevesi, romantizm olarak göstermeye çalışanlara karşı biz öğrenci gençlik, Denizlerin devrime feda ettikleri yaşamlarının ve cüretli mücadelelerinin daima yolumuzu aydınlattığını söylüyoruz. Gençlik olarak sokakları doldurduğumuzda, okul sıralarında oturduğumuzda, işçilerle dayanışmada Denizlerin ruhunu daima yanımızda taşıyacağımızı söylüyoruz.”

Son mektupları okundu

Tayhan, “İdamlar, bizi yıldıramadı, yıldıramayacak. Ölümsüzleşmelerinin 53. yılında Denizleri saygıyla anıyor, mücadelemizde yaşatıyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Açıklamanın ardından bazı öğrenciler konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın son mektupları okunarak eylem sona erdi.

(AD)