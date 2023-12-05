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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 12:58
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 13:08
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Üniversitelilerden Levi’s önünde eylem: Özak Tekstil işçileri yalnız değildir

Özgürlükçü Gençlik üyesi üniversiteliler, direnişteki Özak Tekstil işçileriyle dayanışmak için İstiklal Caddesi üzerindeki Levi’s mağazası önünde eylem yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/universitelilerden-levis-onunde-eylem-ozak-tekstil-iscileri-yalniz-degildir.jpg

Urfa’da Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi Özak Tekstil işçileri, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’dan bu yana direnişte.

Fabrikada Levi’s markası için üretim yapılması nedeniyle BİRTEK-SEN’in “Levi’s’a karşı harekete geçin” çağrısına yanıt veren Özgürlükçü Gençlik üyesi üniversiteliler, dün (4 Aralık) akşam saatlerinde İstiklal Caddesi üzerindeki Levi’s mağazası önünde eylem yaptı.

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Üniversiteliler, “Özak Tekstil işçisi yalnız değildir” ve “Levi’s işçi düşmanı Özak Tekstil’den sorumludur” yazılı Türkçe ve İngilizce dövizler taşıdı.

Polisin engelleme girişimlerine rağmen açıklama yapan üniversiteliler, “Levi’s’ı uyarıyoruz: Özak Tekstil’in suçlarına ortak olmaya devam ederlerse, Özak işçilerinin çağrıları ve talepleri doğrultusunda Levi’s mağazaları önünde olmaya devam edeceğiz” dedi.

(VC)

Urfa Özak Tekstil işçileri
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