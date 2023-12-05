Üniversitelilerden Levi’s önünde eylem: Özak Tekstil işçileri yalnız değildir

Urfa’da Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi Özak Tekstil işçileri, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’dan bu yana direnişte.

Fabrikada Levi’s markası için üretim yapılması nedeniyle BİRTEK-SEN’in “Levi’s’a karşı harekete geçin” çağrısına yanıt veren Özgürlükçü Gençlik üyesi üniversiteliler, dün (4 Aralık) akşam saatlerinde İstiklal Caddesi üzerindeki Levi’s mağazası önünde eylem yaptı.

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Üniversiteliler, “Özak Tekstil işçisi yalnız değildir” ve “Levi’s işçi düşmanı Özak Tekstil’den sorumludur” yazılı Türkçe ve İngilizce dövizler taşıdı.

Polisin engelleme girişimlerine rağmen açıklama yapan üniversiteliler, “Levi’s’ı uyarıyoruz: Özak Tekstil’in suçlarına ortak olmaya devam ederlerse, Özak işçilerinin çağrıları ve talepleri doğrultusunda Levi’s mağazaları önünde olmaya devam edeceğiz” dedi.

#ÖzakTekstil işçilerinin çağrısı doğrultusunda İstiklal @LEVIS önündeydik.



Sendika değiştirdikleri için işten atılan; 8 gündür patron, vali, kolluk ve sarı sendikanın türlü baskısına, engellemesine, grev kırıcılığına karşı direnen Özak Tekstil işçileri yalnız değildir.… pic.twitter.com/VPPrmnaqY4 — Özgürlükçü Gençlik (@ozgurlukcugnclk) December 4, 2023

(VC)