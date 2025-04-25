Üniversiteliler DİSK önünde: “Öğrenciler Taksim’de, DİSK nerede?”

Üniversiteliler Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), 1 Mayıs’ta Kadıköy’de olacaklarını açıklamasını Genel Merkez binası önünde protesto etti.

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Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, “Öğrencilerden DİSK’e çağrımızdır. 1 Mayıs Taksim, Taksim 1 Mayıs’tır” yazılı pankart ile genel merkez binası önünde toplandı.

📍Disk Binası Önü



“İşçi-gençlik 1 Mayıs’ta Taksim’de Disk Nerede?”



Disk Binası önündeyiz! pic.twitter.com/G63USIWp60 — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler3) April 25, 2025

Üniversiteliler “Öğrenciler Taksim’de, DİSK nerede?”, “Emekçiler Taksim’de, DİSK nerede?” sloganları attı.

DİSK Heyeti ve üniversiteliler arasında yapılan görüşmeden sonra üniversiteliler açıklama yaptı. DİSK Heyetinin kendilerine yalnızca hükümet izin verirse Taksim’e çıkacaklarını söylediğini aktaran üniversiteliler, "DİSK’i de 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırarak onlara DİSK’in adındaki ‘devrimci’ niteliğinin ancak Taksim’e çıkarak gösterilebileceğini söyledik” dedi.

Görüşme bitti, DİSK tarihsel ihanetini tekrar ifade etti.



Biz faşizme ve sermayaye karşı 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek, barikatları ve işbirlikçi düzeninizi başınıza yıkacağız!#1MayıstaTaksime pic.twitter.com/spq3octyXz — Gençlik Komünleri (@Gkomunleri5) April 25, 2025

"Taksim ortak hazıfadır"

Üniversiteliler DİSK Genel Merkezi’ndeki görüşme sürerken basın açıklaması da yaptı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs kararına tepki gösteren üniversiteliler, "Bizler, üniversite bileşenleri olarak bu iradenin mekânı değil, yolu değil, gölgesi değil, bizzat kendisi olan Taksim Meydanı’na çağrımızı yineliyoruz. Çünkü 1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır" dedi.

"Taksim; iş cinayetlerinde yitirdiklerimizin, geleceği çalınmış işçi çocukların, sömürü çarkında sıkışmış göçmen emekçilerin, sesi susturulan öğrencilerin, tutuklu şehir plancılarının, akademisyenlerin, siyasi tutsakların, yani bu düzenin tüm 'artık insanlarının' ortak hafızası, ortak isyanıdır" diyen üniversiteliler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mart’tan bu yana üniversitelerde büyüyen isyanın, kayyım düzenine karşı yükselen “Biz varız!” haykırışının taşıyıcıları olarak, irade mücadelesinin bir parçası olarak Taksim’de olacağız.

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Yargılanan şehir planlamacılarının, üniversitelerde güvencesizliğe, kayyımlara, bilim düşmanlığına karşı ses çıkaran öğrencilerin, kâr hırsıyla öldürülen işçilerin, çöken şantiyelerin altında kalan genç bedenlerin, emekleriyle hayatta kalmaya çalışan göçmen işçilerin, çocuk işçiliğin karanlığında kaybolan bir kuşağın ve en önemlisi 1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilen 34 emekçinin anısının sorumluluğuyla Taksim’de olacağız. Çünkü bu borcu başka bir meydanda ödeyemeyiz.

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Taksim bir “alan” değil, bir iradedir. Ve bu irade, bizimdir. Taksim yasağını “hukuki” göstermek isteyen anlayışa da, bu yasağı zımnen kabullenen her türlü suskunluğa da karşı; bizler, 1 Mayıs 2025’te Taksim Meydanı’nda olacağımızı ilan ediyoruz.

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Bu çağrımız, bir davet değil; bir borç bildirgesidir. Borçluyuz. İşçilere, dostlarımıza, kaybettiklerimize, kendimize."

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