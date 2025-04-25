ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Nisan 2025 17:02
 ~ Son Güncelleme: 25 Nisan 2025 17:17
3 dk Okuma

Üniversiteliler DİSK önünde: “Öğrenciler Taksim’de, DİSK nerede?”

DİSK Heyeti ile görüşen üniversiteliler, "DİSK yalnızca hükümet izin verirse Taksim'e çıkacaklarını söyledi. DİSK adındaki ‘devrimci’ niteliğinin ancak Taksim’e çıkarak gösterebilir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Üniversiteliler DİSK önünde: “Öğrenciler Taksim’de, DİSK nerede?”

Üniversiteliler Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), 1 Mayıs’ta Kadıköy’de olacaklarını açıklamasını Genel Merkez binası önünde protesto etti.

İstanbul'da 1 Mayıs Kadıköy'de kutlanacak
TAKSİM DEĞİLSE, YENİKAPI DA DEĞİL
İstanbul'da 1 Mayıs Kadıköy'de kutlanacak
18 Nisan 2025

Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, “Öğrencilerden DİSK’e çağrımızdır. 1 Mayıs Taksim, Taksim 1 Mayıs’tır” yazılı pankart ile genel merkez binası önünde toplandı.

Üniversiteliler “Öğrenciler Taksim’de, DİSK nerede?”, “Emekçiler Taksim’de, DİSK nerede?” sloganları attı.

DİSK Heyeti ve üniversiteliler arasında yapılan görüşmeden sonra üniversiteliler açıklama yaptı. DİSK Heyetinin kendilerine yalnızca hükümet izin verirse Taksim’e çıkacaklarını söylediğini aktaran üniversiteliler, "DİSK’i de 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırarak onlara DİSK’in adındaki ‘devrimci’ niteliğinin ancak Taksim’e çıkarak gösterilebileceğini söyledik” dedi.

"Taksim ortak hazıfadır"

Üniversiteliler DİSK Genel Merkezi’ndeki görüşme sürerken basın açıklaması da yaptı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs kararına tepki gösteren üniversiteliler, "Bizler, üniversite bileşenleri olarak bu iradenin mekânı değil, yolu değil, gölgesi değil, bizzat kendisi olan Taksim Meydanı’na çağrımızı yineliyoruz. Çünkü 1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır" dedi.

"Taksim; iş cinayetlerinde yitirdiklerimizin, geleceği çalınmış işçi çocukların, sömürü çarkında sıkışmış göçmen emekçilerin, sesi susturulan öğrencilerin, tutuklu şehir plancılarının, akademisyenlerin, siyasi tutsakların, yani bu düzenin tüm 'artık insanlarının' ortak hafızası, ortak isyanıdır" diyen üniversiteliler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mart’tan bu yana üniversitelerde büyüyen isyanın, kayyım düzenine karşı yükselen “Biz varız!” haykırışının taşıyıcıları olarak, irade mücadelesinin bir parçası olarak Taksim’de olacağız.

İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu
İBB OPERASYONU
İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu
19 Mart 2025

Yargılanan şehir planlamacılarının, üniversitelerde güvencesizliğe, kayyımlara, bilim düşmanlığına karşı ses çıkaran öğrencilerin, kâr hırsıyla öldürülen işçilerin, çöken şantiyelerin altında kalan genç bedenlerin, emekleriyle hayatta kalmaya çalışan göçmen işçilerin, çocuk işçiliğin karanlığında kaybolan bir kuşağın ve en önemlisi 1 Mayıs 1977’de Taksim’de katledilen 34 emekçinin anısının sorumluluğuyla Taksim’de olacağız. Çünkü bu borcu başka bir meydanda ödeyemeyiz.

1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
2 Ocak 2000

Taksim bir “alan” değil, bir iradedir. Ve bu irade, bizimdir. Taksim yasağını “hukuki” göstermek isteyen anlayışa da, bu yasağı zımnen kabullenen her türlü suskunluğa da karşı; bizler, 1 Mayıs 2025’te Taksim Meydanı’nda olacağımızı ilan ediyoruz.

Arzu Çerkezoğlu’ndan Taksim eleştirilerine: Alanları polemik değil, ortak talepler dolduracak
Arzu Çerkezoğlu’ndan Taksim eleştirilerine: Alanları polemik değil, ortak talepler dolduracak
22 Nisan 2025

Bu çağrımız, bir davet değil; bir borç bildirgesidir. Borçluyuz. İşçilere, dostlarımıza, kaybettiklerimize, kendimize."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs üniversite öğrencileri DİSK taksim meydanı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git