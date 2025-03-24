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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 14:56
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 14:58
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Üniversitelerde ‘İmamoğlu’ boykotu

Öğrencilerin başlıca talepleri: Tüm gözaltı ve tutuklamaların serbest bırakılması, akademi üzerindeki baskının ve polis şiddetinin son bulması.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Üniversitelerde ‘İmamoğlu’ boykotu
Hacettepe Üniversitesi'ndeki boykot eylemlerinden bir kare, Fotoğraf: Sendika Org

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın gözaltına alınmasına karşı başlayan protestolar, altıncı gününde devam ediyor.

Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 51 kişi, dün (23 Mart) ise tutuklandı.

Bu bağlamda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin çağrısıyla İstanbul’da İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi; Ankara’da Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin bazı fakülteleri ile kampüsleri; İzmir’de Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde; Eskişehir'de ise Anadolu Üniversitesi'nde boykotlar sürüyor.

İstanbul’daki öğrenciler, ayrıca saat 17.00’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda buluşacak. 

Öğrencilerin başlıca talepleri: Tüm gözaltı ve tutuklamaların serbest bırakılması, akademi üzerindeki baskının ve polis şiddetinin son bulması. 

İTÜ’de binanın girişi kilitlendi

Üniversite öğrencilerinin okul topluluklarının aktardığına göre, İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik, öğrencilerin giriş çıkışlarını engellemek için binanın kapısını kilitledi. Eyleme katılmak için öğrenciler camdan atladı. 

Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek boykot eylemi için İletişim Fakültesi öğrencileri Maçka Kampüsü’nden Osmanbey Metro durağına yürümeye başladı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, esnaf yemekhanesinin önünde buluşarak ana kampüse yürümek istedi. Ana kapıya yürümesi engellenen öğrenciler barikatı aşarak ana kapının önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından öğrenciler Saraçhane’ye doğru boykot yürüyüşü yaptı.

ODTÜ öğrencileri, rektörlük binasının önünde boykot eylemine başladı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ise “GSÜ öğrencileri bu koşullarda derslere girecek kadar kayıtsız olamaz! Akademik Boykot!” sloganıyla sınavlarını iptal ettirdiler. Öğrenciler dersleri boykot etmeye devam ediyor.

Naci İnci’den "uyarı"

Öte yandan, öğrencilerin 19 Mart’tan beri devam eden boykot çağrısı üzerine akademisyenlerin, dersleri iptal etme ve erteleme talepleri içeren mesajlar almaları sonucu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’den öğrencilere mail geldi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversitenin “asıl görevini” kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

(ÜGS/TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu İBB protestoları ekrem imamoğlu
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