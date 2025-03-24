Üniversitelerde ‘İmamoğlu’ boykotu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın gözaltına alınmasına karşı başlayan protestolar, altıncı gününde devam ediyor.

Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 51 kişi, dün (23 Mart) ise tutuklandı.

Bu bağlamda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin çağrısıyla İstanbul’da İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi; Ankara’da Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin bazı fakülteleri ile kampüsleri; İzmir’de Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde; Eskişehir'de ise Anadolu Üniversitesi'nde boykotlar sürüyor.

İstanbul’daki öğrenciler, ayrıca saat 17.00’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda buluşacak.

Öğrencilerin başlıca talepleri: Tüm gözaltı ve tutuklamaların serbest bırakılması, akademi üzerindeki baskının ve polis şiddetinin son bulması.

İTÜ’de binanın girişi kilitlendi

Üniversite öğrencilerinin okul topluluklarının aktardığına göre, İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik, öğrencilerin giriş çıkışlarını engellemek için binanın kapısını kilitledi. Eyleme katılmak için öğrenciler camdan atladı.

Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek boykot eylemi için İletişim Fakültesi öğrencileri Maçka Kampüsü’nden Osmanbey Metro durağına yürümeye başladı.

Son Dakika❗️

İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyor. pic.twitter.com/BWr4Rp3ZZ4 — arı24 (@ari24sosyal) March 24, 2025

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, esnaf yemekhanesinin önünde buluşarak ana kampüse yürümek istedi. Ana kapıya yürümesi engellenen öğrenciler barikatı aşarak ana kapının önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından öğrenciler Saraçhane’ye doğru boykot yürüyüşü yaptı.

ODTÜ öğrencileri, rektörlük binasının önünde boykot eylemine başladı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ise “GSÜ öğrencileri bu koşullarda derslere girecek kadar kayıtsız olamaz! Akademik Boykot!” sloganıyla sınavlarını iptal ettirdiler. Öğrenciler dersleri boykot etmeye devam ediyor.

ODTÜ'lüler Türkiye genelinde tüm üniversitelilere boykot çağrısında bulunmuştu



ODTÜ'de boykot eylemi başladı



Bölüm önlerinde toplanan binlerce üniversiteli sloganlarla rektörlük önüne yürüyor



"Her yer ODTÜ, her yer direniş!"https://t.co/mjO6IXucGl pic.twitter.com/HJ74pnVJ2B — sendika.org (@sendika_org) March 24, 2025